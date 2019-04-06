Шесть раз судимый челябинец убил соседку после того, как его отпустили под домашний арест после убийства

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У 71-летнего Леонида С. — шесть судимостей. По информации источников, близких к следствию, криминальный портрет пенсионера — "классический": разбой, хулиганство и три "ходки" по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Все жертвы — женщины. Каждый раз мотивация была примерно одинаковая: Леониду не нравилось, когда его учат жизни. В 2007-м он забил насмерть жену, за что сел на семь лет, но вышел по амнистии. В 2014-м нанес несовместимые с жизнью травмы знакомой и снова получил срок. Отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима, отсидел три года. А уже в начале 2019-го добрался до сестры: она тоже скончалась от побоев.Решения суда по последнему делу Леонид ждал дома. Восьмого февраля он убедил прокурора на судебном заседании отпустить его под домашний арест на два месяца, ссылаясь на преклонный возраст и хронические заболевания. Представитель надзорного ведомства ходатайствовал о назначении такой меры пресечения, и Калининский райсуд с доводами прокурора согласился. На рецидивиста не надели браслет, отслеживающий его передвижения, а просто отправили домой, но поставили на учет (дважды в неделю с проверкой к нему должны были приходить сотрудники ФСИН).Двадцать девятого марта соседи услышали истошные женские крики, доносившиеся из квартиры Леонида С. Они вызвали полицию, но было уже поздно: в жилище пенсионера оперативники обнаружили труп 41-летней соседки. Та зашла проведать мужчину, а закончилось все тем, что "престарелый больной дедушка" избил ее до смерти. По словам источника РИА Новости, это была "бытовуха", связанная с распитием алкоголя. После случившегося С. не собирался никуда убегать, оставался в квартире как ни в чем не бывало. Следователи возбудили очередное уголовное дело — уже седьмое в послужном списке челябинца. В тот же день он был арестован.Надо сказать, что все предыдущие преступления пенсионер тоже совершал в состоянии алкогольного опьянения. Судя по материалам других уголовных дел, фигурант пил спирт, ругался матом, у него "очень вспыльчивый характер, особенно когда он выпивший". Подозреваемый часто приглашал в гости соседей-собутыльников, а потом дрался с ними.Следствие сейчас выясняет, как получилось, что опасный преступник ждал решения суда дома, а не в СИЗО. "В первую очередь проводится проверка должностных лиц управления ФСИН по Челябинской области, в обязанности которых входит контроль за исполнением меры пресечения, установленной судом", — прокомментировали ситуацию РИА Новости в пресс-службе СК.При этом в ФСИН России агентству сообщили, что с их стороны никаких нарушений не было. Сотрудники федеральной службы, как и положено, навещали С., он все время находился дома. Браслет ему не надевали, поскольку "применение технических средств контроля является правом, а не обязанностью уголовно-исполнительной инспекции", — уточнили в ведомстве. Иными словами, нарушений условий содержания под домашним арестом со стороны пенсионера-рецидивиста не было.В пресс-службе Калининского районного суда Челябинска не смогли оперативно прокомментировать информацию о слишком мягкой мере пресечения для С., а потом и вовсе перестали отвечать на звонки.Адвокат Темирлан Жилов объяснил корреспонденту РИА Новости, что суд мог рассмотреть дело Леонида С. как обычного гражданина, если, к примеру, на момент 8 февраля у него не было непогашенной судимости. Однако если в 2014 году он был осужден по 111-й статье УК России, то судимость не могла быть погашена так быстро, поскольку это особо тяжкое преступление.По словам адвоката, важно детально изучить все данные об обвиняемом, характеризующие его личность, а также информацию о предыдущих судимостях, его вменяемости и болезнях. "Некоторые болезни являются препятствием для заключения под стражу, поэтому суд мог не только пожалеть человека, а действовать сугубо в рамках закона. Получается, это сбой в системе", — пояснил юрист.В любом случае разбираться во всем будет следствие. Пока же в соцсетях местные жители задаются вопросами. В частности, они не понимают, почему с каждым разом наказание для рецидивиста было все мягче. "Убийств больше — срок меньше. Сел за второе убийство, но вышел уже через три года, за третье — отправился под домашний арест. В этот раз должны освободить в зале суда?" — иронизируют в челябинских пабликах.