СБУ вызвала Жириновского на допрос
24 сентября 2018 23:45
120
— Подозреваемый гражданин Российской Федерации Жириновский <...> вызывается на 09:00 27 сентября 2018 года к старшему следователю СБУ, — гласит документ.
Жириновский и двое других депутатов Госдумы проходят по делу от 2014 года о поддержке Донецкой и Луганской народных республик. Оно возбуждено по статье "Финансирование терроризма". Санкция предусматривает наказание в виде заключения на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее Киевский суд давал разрешение ГП Украины заочно расследовать дело Жириновского.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
24 сентября 2018 23:45
Закон
115
24 сентября 2018 18:05
Адвокаты собираются обжаловать это решение в облсуде. Закон
210
24 сентября 2018 16:08Адвокат рассказал о задержании в Москве экс-жены главреда МК
Евгению Ефимову проверяют на причастность к мошенничеству, рассказал адвокат. Закон
179
24 сентября 2018 12:51
За добровольно сданный автомат или пулемет выплата составит 12 000 рублей. Закон
150
21 сентября 2018 22:00
Отмечается, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Закон
525
21 сентября 2018 20:04
На некоторые пункты школьного акта о требованиях к внешнему виду прокуратурой района внесён протест. Закон
407
21 сентября 2018 17:57
Защита настаивает на невиновности врача. Закон
5310
Происшествия
24 сентября 2018 22:21
Решением этой проблемы уже занимаются. Происшествия
160
24 сентября 2018 17:50
Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Происшествия
180
24 сентября 2018 17:09
По предварительным данным, авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, который не справился с управлением. Происшествия
147
Криминал
24 сентября 2018 14:01
Часть внесенных покупателями средств она оставляла себе. Криминал
177
24 сентября 2018 11:38
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Криминал
159
24 сентября 2018 09:29
Он грабил жертв на улицах утром. Криминал
145
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
537
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15426
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
579
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
788
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
823
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1130
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
746
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
826
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1828
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1284
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1420
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1372
Мероприятия