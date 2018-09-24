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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

СБУ вызвала Жириновского на допрос

24 сентября 2018 23:45
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Депутат проходит по делу от 2014 года о поддержке Донецкой и Луганской народных республик.
Служба безопасности Украины вызвала депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского на допрос, который должен состояться 27 сентября. Повестка опубликована украинским правительственным изданием "Урядовый курьер", передает life.ru.

— Подозреваемый гражданин Российской Федерации Жириновский <...> вызывается на 09:00 27 сентября 2018 года к старшему следователю СБУ, — гласит документ.

Жириновский и двое других депутатов Госдумы проходят по делу от 2014 года о поддержке Донецкой и Луганской народных республик. Оно возбуждено по статье "Финансирование терроризма". Санкция предусматривает наказание в виде заключения на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее Киевский суд давал разрешение ГП Украины заочно расследовать дело Жириновского. 


Фото:   соцсети
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Комментарии



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