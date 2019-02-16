С крыши дома на улице Куйбышева в Самаре снег упал на женщину с малолетним ребёнком
16 февраля 2019 20:13
123
Зона работ была огорожена сигнальной лентой. Женщина с ребёнком были доставлены в областную больницу им.Середавина, проведено обследование. Маму отпустили домой, у девочки диагностировано сотрясение мозга, ее оставили в стационаре на несколько дней. Глава Самарского района Роман Радюков связался с пострадавшими, им предложена помощь.
По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом Самары начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. В настоящее время пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизнь и здоровье вне опасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ КС РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ КС РФ по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
16 февраля 2019 20:13
В настоящее время пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизнь и здоровье вне опасности. Закон
117
15 февраля 2019 22:07
В 2017 году молодой человек пришёл в школу, ударил учительницу топором и устроил в учебном заведении стрельбу из дробовика. Закон
289
14 февраля 2019 21:55
По заявлению ОАО "Тевис". Закон
305
12 февраля 2019 17:50
Участились случаи перемещения через границу Российской Федерации «санкционных» кондитерских изделий, произведенных на Украине. Закон
435
11 февраля 2019 18:33
Все собственники ТКО обязаны заключать договоры с региональным оператором. Сегодня, по словам представителей регоператора Самарской области, не... Закон
423
11 февраля 2019 14:52
На нелегально ввезенную продукцию отсутствовали надлежащие сопроводительные документы, свидетельствующие о ее безопасности для потребителя. Закон
334
9 февраля 2019 14:51
В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно - криминалистическая группа. Закон
457
Происшествия
16 февраля 2019 20:04
Под завалами могут быть люди, в здании проходили факультативные занятия. Происшествия
83
16 февраля 2019 10:16
Она упала с третьего этажа на курорте. Происшествия
2432
15 февраля 2019 15:38
По предварительной информации несущие конструкции дома не повреждены, погибших и пострадавших нет, в целях безопасности из дома эвакуировано 12 человек (в том... Происшествия
444
Криминал
16 февраля 2019 11:55
На место ЧП выезжали 23 человека. Криминал
614
16 февраля 2019 11:24
Организатор осуждён на 9 лет лишения свободы. Криминал
280
16 февраля 2019 11:08
Увидев служебную автомашину Росгвардии, гражданин отвернулся и попытался скрыться. Криминал
172
Видео
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
688
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
486
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
436
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
557
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
802
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
1020
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2203
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1931
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2212
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2597
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2780
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
4079
Мероприятия