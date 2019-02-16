С крыши дома на улице Куйбышева в Самаре снег упал на женщину с малолетним ребёнком

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Зона работ была огорожена сигнальной лентой. Женщина с ребёнком были доставлены в областную больницу им.Середавина, проведено обследование. Маму отпустили домой, у девочки диагностировано сотрясение мозга, ее оставили в стационаре на несколько дней. Глава Самарского района Роман Радюков связался с пострадавшими, им предложена помощь.По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом Самары начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. В настоящее время пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизнь и здоровье вне опасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ КС РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ КС РФ по Самарской области