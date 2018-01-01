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С 1 января 2018 года в России вступил в силу запрет на производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков
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С 1 января 2018 года в России вступил в силу запрет на производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков

1 января 2018 17:17
269
Исключение сделано только для товаров, предназначенных на экспорт за пределы страны.
Как сообщает РБК, с 1 января 2018 года в России вступил в силу запрет на производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», опубликованный на официальном портале правовой информации.

Производство, торговый оборот и хранение алкогольной продукции, содержащей тонизирующие компоненты и этиловый спирт в объеме менее 15% готовой продукции, возможны только в том случае, если она предназначается на экспорт за пределы Российской Федерации.

Перечень тонизирующих веществ будет установлен правительством, уточняется в документе.

Закон также устанавливает процедуру государственной регистрации технологического оборудования для производства этилового спирта. Регистрировать нужно оборудование мощностью более 200 декалитров.

Этот же закон запрещает с 1 января розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции, в том числе дистанционным способом, а также розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с использованием торговых автоматов.

Поводом для введения последнего запрета стало массовое отравление в Иркутской области в декабре 2016 года. Тогда в результате употребления косметического средства «Боярышник», содержащего метиловый спирт, погибли 78 человек.

После этого, 23 декабря 2016 года, Роспотребнадзор ввел запрет на торговлю спиртосодержащими непищевыми жидкостями, который впоследствии несколько раз продлевался и действовал вплоть до 9 октября 2017 года.



Фото:  kobrincity.by


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Комментарии



Закон
1 января 2018  17:17
Исключение сделано только для товаров, предназначенных на экспорт за пределы страны.
С 1 января 2018 года в России вступил в силу запрет на производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков
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