С 1 января 2018 года в России вступил в силу запрет на производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков

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Производство, торговый оборот и хранение алкогольной продукции, содержащей тонизирующие компоненты и этиловый спирт в объеме менее 15% готовой продукции, возможны только в том случае, если она предназначается на экспорт за пределы Российской Федерации.Перечень тонизирующих веществ будет установлен правительством, уточняется в документе.Закон также устанавливает процедуру государственной регистрации технологического оборудования для производства этилового спирта. Регистрировать нужно оборудование мощностью более 200 декалитров.Этот же закон запрещает с 1 января розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции, в том числе дистанционным способом, а также розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с использованием торговых автоматов.Поводом для введения последнего запрета стало массовое отравление в Иркутской области в декабре 2016 года. Тогда в результате употребления косметического средства «Боярышник», содержащего метиловый спирт, погибли 78 человек.После этого, 23 декабря 2016 года, Роспотребнадзор ввел запрет на торговлю спиртосодержащими непищевыми жидкостями, который впоследствии несколько раз продлевался и действовал вплоть до 9 октября 2017 года.Фото: kobrincity.by