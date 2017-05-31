С 1 июня водители с иностранными водительскими удостоверениями не имеют права работать в сфере пассажироперевозок
31 мая 2017 20:41
130
К указанной работе, в соответствии с законом, должны допускаться только лица, имеющие российское национальное водительское удостоверение.
С завтрашнего дня, в соответствии с Федеральным законом от 23 мая 2015 года № 130-ФЗ, к должностным лицам, ответственным за выпуск на линию водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения, будет применяться административная ответственность в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, в соответствии со ст. 12.32.1 КоАП РФ «Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения». Для водителей предусмотрена ответственность по ч.1 ст. 12.7 КОАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транпортным средством". Санкция статьи предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
Таким образом, иностранному гражданину для осуществления предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, необходимо получение российского национального водительского удостоверения. Для получения российских прав иностранные граждане должны пройти три обязательных экзамена: один теоретический и два практических (на автодроме и в условиях городского движения). Не имеющие «отечественных» документов будут отстранены от работы и лишены прав заниматься перевозками.
В настоящий момент на территории Самарской области осуществляют свою деятельность посредством коммерческих пассажироперевозок 141 водитель с иностранными водительскими удостоверениями, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото Фото: in-news.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
31 мая 2017 22:12
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать возможных очевидцев произошедшего конфликта, выясняют обстоятельства случившегося. Закон
68
31 мая 2017 20:41
К указанной работе, в соответствии с законом, должны допускаться только лица, имеющие российское национальное водительское удостоверение. Закон
129
31 мая 2017 18:37
Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Закон
121
31 мая 2017 18:36
Им назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года и штрафом в доход государства каждому по 1 миллиону 235 тысячи рублей. Закон
147
31 мая 2017 17:17
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 2 месяца, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 миллиона... Закон
108
31 мая 2017 15:50
Участок был огорожен изгородью, имелась будка для охраны, шлагбаум. Закон
177
31 мая 2017 09:38
Судебные приставы помогли взыскательнице получить ключи. Закон
165
Происшествия
31 мая 2017 17:18
Как было установлено, ранее 38-летняя швея одного из частных предприятий ранее уже была судима за кражу. Вину свою она признала, однако призналась - похищенный... Происшествия
105
31 мая 2017 15:22
По статье «Разбой», возбуждено уголовное дело. Похищенное средство связи возвращено законному владельцу, а деньги потрачены подозреваемым на спиртное. Происшествия
146
31 мая 2017 14:44
Возбуждено уголовное дело. По данным оперативников,он ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Происшествия
136
Криминал
31 мая 2017 14:00
Инцидент произошел во время ссоры родственников. Криминал
182
31 мая 2017 12:57
Там он провел более 5 часов. Криминал
1634
31 мая 2017 12:25
Полученные деньги мошенники перечисляли на счета организатора группы, отбывающего наказание. Криминал
163
Видео
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
297
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1200
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
723
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1441
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1529
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1728
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1577
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1237
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
800
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1130
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2411
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3399
Мероприятия