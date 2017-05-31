С 1 июня водители с иностранными водительскими удостоверениями не имеют права работать в сфере пассажироперевозок

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К указанной работе, в соответствии с законом, должны допускаться только лица, имеющие российское национальное водительское удостоверение.С завтрашнего дня, в соответствии с Федеральным законом от 23 мая 2015 года № 130-ФЗ, к должностным лицам, ответственным за выпуск на линию водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения, будет применяться административная ответственность в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, в соответствии со ст. 12.32.1 КоАП РФ «Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения». Для водителей предусмотрена ответственность по ч.1 ст. 12.7 КОАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транпортным средством". Санкция статьи предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей.Таким образом, иностранному гражданину для осуществления предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, необходимо получение российского национального водительского удостоверения. Для получения российских прав иностранные граждане должны пройти три обязательных экзамена: один теоретический и два практических (на автодроме и в условиях городского движения). Не имеющие «отечественных» документов будут отстранены от работы и лишены прав заниматься перевозками.В настоящий момент на территории Самарской области осуществляют свою деятельность посредством коммерческих пассажироперевозок 141 водитель с иностранными водительскими удостоверениями, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото Фото: in-news.ru