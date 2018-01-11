Руководители ООО «ЭнергоМонтажСервис» подозреваются в коммерческом подкупе

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По версии следствия, 23 ноября 2017 года подозреваемые под угрозой физической расправы, потребовали от директора общества с ограниченной ответственностью передать им в качестве коммерческого подкупа 1 миллион 700 тысяч рублей за беспрепятственное перечисление оплаты за выполненные работы по договору субподряда. Через несколько дней директор общества, действовавший в рамках оперативного эксперимента, передал подозреваемым 880 тысяч рублей и муляж денежных средств на сумму 565 тысяч рублей.В настоящее время мужчины задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.