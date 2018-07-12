Руководитель сборной Таджикистана по КВН получил 12 лет колонии строгого режима за растрату $13,5 тыс
12 июля 2018 14:08
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«Если бы подсудимый выплатил нанесенный государству ущерб в размере 123 тыс. 913 сомони (более $13,5 тыс.), то тюремного заключения Мирсаидову удалось бы избежать», — цитирует «Фергана» судью Джурахона Рахмона.
Государственные средства, в растрате которых его признали виновным, были выделены для того, чтобы команда КВН могла приобрести микрофоны для выступления.
В декабре 2017 года Мирсаидов написал открытое письмо на имя президента Таджикистана Эмомали Рахмона, в котором обвинил уже бывшего главу управления по делам молодежи Олиму Зохидзода в коррупции. После этого письма его задержали правоохранительные органы, так как Зохидзода подал письменную жалобу в прокуратуру для защиты своей чести, достоинства и деловой репутации.
В ходе судебного процесса глава сборной КВН заявил, что Зохидзода присвоил себе 9 тыс. сомони (около $1 тыс.) бюджетных средств, которые должны были пойти на оплату микрофонов для команды.
По словам руководителя команды КВНщиков, он приобрел технику за собственные деньги, а квитанцию за микрофоны передал Олиму Зохидзода, но тот присвоил себе деньги. Зохидзода в свою очередь заявил, что 9 тыс. сомони были выделены не для команды КВН «Сборная Таджикистана», которой руководит Мирсаидов, а для команды КВН согдийских студентов, уточняет «Радор Озоди».
В своем последнем слове Мирсаидов заявил, что причиной, по которой он оказался на скамье подсудимых, стала критика отношения властей к деятельности клуба, сообщает Asia-Plus.
Адвокат Мирсаидова Дилафруз Самадова заявила, что намерена обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.
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