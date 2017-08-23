Руководитель МП «Благоустройство» оштрафован за дефекты на городских дорогах

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Выявлено, что асфальтовое покрытие дорог на улицах Чкалова, Арцыбушевской, Чернореченской и Дачной имеет дефекты, превышающие предельно допустимые ГОСТом размеры.По результатам проверки прокурором района в отношении директора МП «Благоустройство» возбуждено 3 дела об административном правонарушении.Постановлениями мирового судьи виновное должностное лицо подвергнуто административному штрафу на общую сумму 60000 рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.