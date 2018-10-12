Руководитель Госжилинспекции СО заключен под стражу до декабря

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Ранее представители УФСБ по Самарской области заявили о задержании руководителя Государственной жилищной инспекции региона Андрея Абриталина.Уголовное дело возбудили по факту мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, руководитель ГЖИ фиктивно устроил на работу сотрудника, за которого ежемесячно получал зарплату - более 50 тыс. рублей.Таким образом с 2015 года по текущий момент было незаконно получено около 2,5 млн рублей бюджетных денег.