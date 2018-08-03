Россиянину грозит тюрьма за то, что он угостил друзей краденым мороженым life.ru

16

Мужчина совершил кражу рано утром. Вскрыв холодильную камеру торгового павильона, злоумышленник утащил блок с мороженым. Вскоре сладкоежку задержали, он во всём сознался. В ходе дачи показаний мужчина заявил, что был пьян и просто хотел поделиться мороженым с друзьями.В отношении "мороженщика" возбуждено уголовное дело по статье о краже УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.