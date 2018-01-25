Россияне смогут свободно собирать валежник для собственных нужд

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В пояснительной записке к документу, который есть в распоряжении «Парламентской газеты», указано, что заготовка валежника и древесной зелени проводится с помощью сбора и не связана с вырубкой лесных насаждений и лесосечными работами.В этой связи, продолжают авторы инициативы, заготовка валежника должна иметь предусмотренный гражданским законодательством правовой режим сбора общедоступных вещей.Одновременно депутаты указывают, что древесная зелень хвойных и лиственных деревьев является ценным сырьём для получения хлорофилло-каротиновой пасты, витаминной муки, хлорофиллина натрия и входят в число натурального сырья, который можно применять в течение всего года.Кроме того, сбор валежника позволит очистить леса от захламления и будет содействовать обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах.Законопроект, которым разрешается гражданам собирать валежник, внесён в Госдуму 6 марта 2017 года.До настоящего времени из-за отсутствия понятия «валежник» в законодательстве его сборщики считаются нарушителями.