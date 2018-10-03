Россельхознадзор просит суд приостановить выпуск продукции "Петелинки"

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Отмечается, что это связано с нарушениями, которые обнаружены в продукции предприятия. Специалисты Россельхознадзора поясняют, что речь идёт о наличии антибиотиков, листерий и сальмонелл в продукции "Петелинки".— Россельхознадзор ходатайствует о приостановлении деятельности предприятия на срок до 90 суток либо наложении административного штрафа на юридическое лицо в размере от 700 тыс. до 1 млн рублей, — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в мае этого года фабрику уже штрафовали на 300 тысяч рублей.