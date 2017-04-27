Россельхознадзор: Завершено расследование по факту загрязнения почвы соляной кислотой в Камышлинском районе

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В Управление Россельхознадзора по Самарской области поступила информация от Межрайонной природоохранной прокуратуры об обнаружении загрязнения почвы в районе села Новое Усманово Камышлинского района .16.02.17 года на повороте с трассы М5 на дорогу, ведущую в поселок Новое Усманово, перевернулся автомобиль КАМАЗ, принадлежащий ООО "ИнвестКом" (г.Отрадный), перевозивший в прицепной цистерне объемом 15 куб.м соляную кислоту (концентрацией 35%).В результате ДТП произошел разлив соляной кислоты через горловину цистерны на рельеф местности (длина 40 метров, ширина - 3 метра).В связи с данным происшествием, к расследованию привлечены специалисты земельного отдела Управления Россельхознадзора по Самарской области. С целью определения ущерба, нанесенного окружающей среде и в частности - почве, инспекторы Управления выехали на место аварии и осмотрели пострадавший участок. Было выявлено, что загрязненная территория относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. Инспектор зафиксировал, что на данном участке, площадью около 300 кв.м, уже наследующий после происшествия день, были выполнены работы по устранению загрязнения. Был снят загрязненный слой почвы и вывезен на спецполигон в г.Димитровград. Следов и характерного запаха соляной кислоты на месте обнаружено не было.В дальнейшем специалисты Управления Россельхознадзора выясняли, требуется ли для полной ликвидации последствий аварии, проведение дополнительных работ по рекультивации данного земельного участка.Закончилось административное расследование, проводимое Управлением Россельхознадзора по Самарской области в отношенииюридического лица ООО «Инвест ТЭК».В ходе расследования в присутствии представителя юридического лица и понятых был произведен осмотр земельного участка и отбор образцов почвы на определение степени загрязнения плодородного слоя почвы и агрохимической оценки состояния плодородия почвы для сравнительного анализа с фоновыми показателями.Согласно результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами ФГБУ «Самарский референтный центр Россельхознадзора», несмотря на принятые меры ООО «Инвест ТЭК» по обезвреживанию и вывозу загрязненного снежного покрова, загрязнение плодородного слоя почвы все-таки произошло. Отобранные в месте разлива соляной кислоты образцы почвы оказались загрязнены легкорастворимыми солями - в количествах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.По данному факту юридическое лицо ООО «Инвест ТЭК» признано виновным в административном правонарушении по статье "Порча плодородного слоя почвы" и привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, сообщает пресс-служба Россельхознадзора Самарской области.