Роскомнадзор призвал запретить детям Touch ID и Face ID
14 ноября 2017 19:31
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Тем самым глава ведомства планирует фактически исключить возможность продажи не достигшим 18 лет пользователям устройств, в которых установлены дактилоскопические датчики или сканеры лица.
Александр Жаров уверен, что следует позаботиться об обязательном информировании на согласие и сбор данных пользователей, которые собираются с помощью подобных датчиков. И это правило должно касаться всех производителей смартфонов без исключения.
Не исключено, что в случае принятия закона, покупатели, не достигшие возраста 18 лет, не смогут приобрести смартфоны и планшеты со сканером отпечатком пальцев, радужки глаза или любыми другими биометрическими датчиками.
Хочешь новый айфон c Touch ID или Face ID? Сначала повзрослей. [Коммерсант]
Мнение: Если закон о запрете использования несовершеннолетними смартфонов будет принят, не исключено в России появятся специальные версии айфонов. Так все, реализуемые на территории Японии смартфоны настроены таким образом, чтобы даже в беззвучном режиме срабатывал щелчок затвора камеры.
В таком случае российские прилавки пополнят ряды смартфонов с отключенными функциями Face ID, Touch ID и им подобными. В Роскомнадзоре уверены, что безопасность детей прежде всего.
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14 ноября 2017 19:31
Хочешь новый айфон c Touch ID или Face ID? Сначала повзрослей. Закон
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