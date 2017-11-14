Я нашел ошибку
Главные новости: 
Формирование и издание Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств» имеет весомое общественное значение и затрагивает вопросы престижа Самарской губернии на всероссийском и международном уровнях.
В Самаре состоится презентация лауреатов Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств»
Хотя большинство людей проигрывают, но иллюзия получения денег очень привлекательна.
Надеясь свести концы с концами, венесуэльцы часами простаивают в очередях...к киоскам с лотерейными билетами, на ипподром и к букмекерам
Прием детей будет вести главный внештатный детский кардиолог Самарской области Ольга Бухарева и главный внештатный детский ревматолог Самарской области Юлия Бродерзон.
Представители областного кардиодиспансера проведут прием маленьких пациентов в Тольятти
Показаниями к применению этого метода являются опухоли спинного и головного мозга, инсульты, остеохондрозы и др.
В больнице Середавина проведут показательные операции с применением нейромониторинга «Нейро-ИОМ»
Хочешь новый айфон c Touch ID или Face ID? Сначала повзрослей.
Роскомнадзор призвал запретить детям Touch ID и Face ID
Задача Совета старост – поднять авторитет и значимость учебной деятельности.
В Самарской области создан областной совет старост
Регионы, которые вовремя не погасят платежи по реструктурированным бюджетным кредитам, должны будут единовременно выплатить всю задолженность, указал Минфин. Но ведомство постарается избежать дефолта регионов, считают аналитики.
Минфин назвал потенциальные санкции для регионов-должников
Ввод в эксплуатацию подстанций «Стадион» в Самаре, «Пресня» в Москве и «Береговая» в Калининграде знаменует окончание строительства и реконструкции энергообъектов электросетевого комплекса, задействованных в обеспечении надежного и качественного электросн
Владимир Путин дал старт работе трех подстанций, построенных к ЧМ-2018
сегодня  Вторник, 14 ноября, 20:43
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/11:
USD 59.18
-0.1
EUR 68.92
-0.06
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Роскомнадзор призвал запретить детям Touch ID и Face ID

14 ноября 2017 19:31
94
Хочешь новый айфон c Touch ID или Face ID? Сначала повзрослей.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров выступил против использования биометрической идентификации несовершеннолетних граждан России, сообщает iphones.ru.

Тем самым глава ведомства планирует фактически исключить возможность продажи не достигшим 18 лет пользователям устройств, в которых установлены дактилоскопические датчики или сканеры лица.

Александр Жаров уверен, что следует позаботиться об обязательном информировании на согласие и сбор данных пользователей, которые собираются с помощью подобных датчиков. И это правило должно касаться всех производителей смартфонов без исключения.

Не исключено, что в случае принятия закона, покупатели, не достигшие возраста 18 лет, не смогут приобрести смартфоны и планшеты со сканером отпечатком пальцев, радужки глаза или любыми другими биометрическими датчиками.

Хочешь новый айфон c Touch ID или Face ID? Сначала повзрослей. [Коммерсант]

Мнение: Если закон о запрете использования несовершеннолетними смартфонов будет принят, не исключено в России появятся специальные версии айфонов. Так все, реализуемые на территории Японии смартфоны настроены таким образом, чтобы даже в беззвучном режиме срабатывал щелчок затвора камеры.

В таком случае российские прилавки пополнят ряды смартфонов с отключенными функциями Face ID, Touch ID и им подобными. В Роскомнадзоре уверены, что безопасность детей прежде всего. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
14 ноября 2017  19:31
Хочешь новый айфон c Touch ID или Face ID? Сначала повзрослей.
Роскомнадзор призвал запретить детям Touch ID и Face ID
 Хочешь новый айфон c Touch ID или Face ID? Сначала повзрослей.  Закон
86
14 ноября 2017  15:17
А также легализацию денежных средств, добытых в результате противоправных действий, на общую сумму более 2 миллионов рублей.
Тольяттинец на 11 лет лишится свободы за изготовлении и сбыт наркотиков
А также легализацию денежных средств, добытых в результате противоправных действий, на общую сумму более 2 миллионов рублей.  Закон
132
13 ноября 2017  16:44
Жителям села Красноармейское заниматься свиноводством теперь запрещено в течение года.
В селе Красноармейское сожгли 641 свинью в связи с АЧС
Жителям села Красноармейское заниматься свиноводством теперь запрещено в течение года.  Закон
306
13 ноября 2017  16:15
В размере 15000 рублей.
Тольяттинка заплатит штраф за незаконную организацию и проведение азартных игр
В размере 15000 рублей.  Закон
196
13 ноября 2017  15:50
В Самарской области ООО «Экосервис-2» заплатит штраф а выброс вредных веществ в атмосферу
В Самарской области ООО «Экосервис-2» заплатит штраф а выброс вредных веществ в атмосферу
  Закон
188
13 ноября 2017  15:49
Постройка, не демонтированная в установленный срок, в связи с прекращением действия договора на её размещение, в силу закона не относится к категории «самовольная постройка».
Прокуратурой опротестовано Положение об организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них самовольных построек
Постройка, не демонтированная в установленный срок, в связи с прекращением действия договора на её размещение, в силу закона не относится к категории... Закон
230
13 ноября 2017  15:44
По данному факту возбуждено уголовное дело.
У задержанного в парке пьяного жителя Похвистнево полицейские изъяли пакет с марихуаной
По данному факту возбуждено уголовное дело.  Закон
178
Весь список
Происшествия
14 ноября 2017  15:49
После оказания медицинской помощи пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.
В Сызранском районе «Nissan» въехал в грузовик «Renault», пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля
После оказания медицинской помощи пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.  Происшествия
109
14 ноября 2017  14:59
По статье «Грабеж» было возбуждено уголовное дело. По данным полиции, парень 1996 года рождения нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.
В Самаре парень отобрал у своей матери 10 тысяч рублей и потратил на собственные нужды
По статье «Грабеж» было возбуждено уголовное дело. По данным полиции, парень 1996 года рождения нигде не работает, ранее привлекался к уголовной... Происшествия
118
14 ноября 2017  14:22
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
В Безенчукском районе пьяный мужчина несколько раз ударил головой о дверной проем свою сожительницу
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».  Происшествия
105
Весь список
Криминал
14 ноября 2017  12:23
В Самаре застолье закончилось смертью одного из участников от ножевой раны Трагедия произошла на улице 22 Партсъезда.
В Самаре застолье закончилось смертью одного из участников от ножевой раны
Трагедия произошла на улице 22 Партсъезда. Криминал
137
14 ноября 2017  11:57
Воспользовавшись невнимательностью покупательницы магазина в Самаре, злоумышленник похитил у нее деньги Женщина лишилась около 3 200 рублей.
Воспользовавшись невнимательностью покупательницы магазина в Самаре, злоумышленник похитил у нее деньги
Женщина лишилась около 3 200 рублей. Криминал
155
14 ноября 2017  09:19
Двое подростков из Сызрани обокрали кассу магазина Они взломали входную дверь.
Двое подростков из Сызрани обокрали кассу магазина
Они взломали входную дверь. Криминал
219
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4243
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1567
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8448
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2325
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9178
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2723
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1319
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1657
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1554
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1302
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2929
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2753
Весь список

Мероприятия
В Самаре в ДК "Заря" пройдет областной татарский праздник урожая «Сембелэ»
В Самарской области прошло профилактическое мероприятие "Сними наушники и капюшон!"
В Самарской филармонии пройдет благотворительный концерт Сергея Войтенко
Весь список
Популярное
за сегодня

Дмитрий Азаров провел очередное заседание Правительства Самарской области, на котором было рассмотрено пять вопросов

904

На трассе Самара-Бугуруслан Киа Спортаж на встречке столкнулся с КамАЗом, повреждены ещё три автомобиля, водитель погиб

678

В Самаре сотрудник Росгвардии спас человеку жизнь

551
за неделю

Андрей Соколов: «Парад Памяти, по моему мнению, это грандиозная пошлость и симуляция».

1515

Судебные приставы помогли самарцу попасть в его же квартиру, куда не пускала бывшая жена

1471

На трассе Самара-Бугуруслан Киа Спортаж на встречке столкнулся с КамАЗом, повреждены ещё три автомобиля, водитель погиб

1378
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда