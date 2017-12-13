Роскомнадзор пригрозил Twitter, если из соцсети не будет удален аккаунт «Открытой России»

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Отмечается, что данная мера принята на основании требований Генпрокуратуры по ограничению доступа «к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона».Представитель Роскомнадзора по просьбе РБК дал следующие пояснения: «Выполняя требования, поступившие из Генеральной прокуратуры, Роскомнадзор направил на блокировку 21 основной интернет-ресурс с материалами организаций, признанных в России нежелательными. В настоящее время осуществляется блокирование вновь появляющихся «зеркал» этих ресурсов».«Вместе с тем были выявлены иные информационные ресурсы данных организаций, размещенные в социальных сетях. В соответствии с законом им были направлены требования об удалении противоправного контента, — сообщил представитель ведомства. — Часть социальных сетей требование выполнила, часть нет. Роскомнадзор планирует продолжить диалог с социальными сетями по данному вопросу».В «Открытой России» в ответном письме в Twitter заявили, ​что ее аккаунт не содержит запрещенной информации. В организации назвали действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора «политическим давлением на свободу слова».12 декабря была заблокирована группа «Открытой России» в «Одноклассниках». В качестве причины указывается некое «нарушение регламента».В тот же день Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор требования ограничить доступ к 21 интернет-сайту 11 неправительственных организаций. Среди НКО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, были указаны, в частности, общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания) и Open Russia Civic Movement.«Twitter — американская компания, своего офиса в России у нее нет. Соответственно, она не обязана подчиняться требованиям российских регуляторов. Однако в этом случае доступ к странице нежелательных организаций, к примеру «Открытой России», будет заблокирован Роскомнадзором через российских провайдеров», — рассуждает в разговоре с РБК партер юридической фирмы «Зарцын, Янковский и партнеры» Роман Янковский. По его словам, в соответствии с последними поправками в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» прокуратура может прислать Роскомнадзору ссылки на запрещенную информацию или «сведения, позволяющие получить доступ» к ней. «Под «сведениями, позволяющими получить доступ», можно понимать и ссылки, в том числе посты в социальных сетях со ссылками, а также короткие ссылки типа goo.gl, адреса сайтов в deep web, зашифрованные адреса и т.д. В любом случае присланные прокуратурой ссылки подлежат блокировке», — сказал юрист.В апреле Генпрокуратура ​признала нежелательными организациями зарегистрированную в Великобритании организацию Ходорковского Otkrytaya Rossia, а также Институт современной России (США), возглавляемый его сыном Павлом. По словам официальных представителей этих организаций, юридически они не связаны с российским сетевым движением и новостным сайтом «Открытой России».«Открытая Россия» — движение, созданное Михаилом Ходорковским, как заявляют устроители, для реализации благотворительных, образовательных и просветительских проектов. Сейчас ее интернет-сайт переехал по адресу new.openrussia.org.