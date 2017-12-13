Я нашел ошибку
Главные новости: 
Выпускники школы продолжают своё профессиональное образование в лучших музыкальных ВУЗах и СУЗах не только в Самаре, но и других городах России и за рубежом - в Париже, Германии, Австрии.
Самарская детская музыкальная школа № 4 отпразднует свой 70-летний юбилей
Вход свободный.
В Самаре пройдет Областной фестиваль хоров «Студенческая хоровая пирушка»
В ночь с 13 на 14 декабря синоптики прогнозируют усиление снега в Самаре.
В Самаре создан оперативный штаб для принятия всех необходимых мер по борьбе с последствиями снегопада
Очередные претенденты на пост главы Самары - юрист и безработная пенсионерка
Очередные претенденты на пост главы Самары - юрист и безработная пенсионерка
Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
В Самаре начата проверка по факту падения глыбы снега на 3-летнюю девочку
С 10 декабря пассажиры лоукостера ни при каких условиях не могут брать с собой в салон самолета вещи, превышающие по размеру норму для бесплатной ручной клади.
«Победа» запретила брать в салон дополнительный багаж даже за деньги
В честь победы Детской музыкальной хоровой школы №1 Самары в Общероссийском конкурсе «50 лучших детских школ искусств».
В Самарской филармонии состоится праздничный концерт «Школа нашей мечты»
В 2018 году на эти цели из бюджета потратят 2,5 млрд руб., а сами пенсии вырастут на 30%.
Пенсии следователям и прокурорам поднимут на 30%
сегодня  Четверг, 14 декабря, 01:10
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/12:
USD 59.14
0.3
EUR 69.47
0.17
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Роскомнадзор пригрозил Twitter, если из соцсети не будет удален аккаунт «Открытой России»

13 декабря 2017 21:21
176
Ведомство отвело сутки на исполнение требований.
Как сообщает РБК, Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой на территории России, если в течение суток не будет удален аккаунт «Открытой России». Об этом сообщает эта организация со ссылкой на письмо Twitter.

Отмечается, что данная мера принята на основании требований Генпрокуратуры по ограничению доступа «к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона».

Представитель Роскомнадзора по просьбе РБК дал следующие пояснения: «Выполняя требования, поступившие из Генеральной прокуратуры, Роскомнадзор направил на блокировку 21 основной интернет-ресурс с материалами организаций, признанных в России нежелательными. В настоящее время осуществляется блокирование вновь появляющихся «зеркал» этих ресурсов».

«Вместе с тем были выявлены иные информационные ресурсы данных организаций, размещенные в социальных сетях. В соответствии с законом им были направлены требования об удалении противоправного контента, — сообщил представитель ведомства. — Часть социальных сетей требование выполнила, часть нет. Роскомнадзор планирует продолжить диалог с социальными сетями по данному вопросу».

В «Открытой России» в ответном письме в Twitter заявили, ​что ее аккаунт не содержит запрещенной информации. В организации назвали действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора «политическим давлением на свободу слова».

12 декабря была заблокирована группа «Открытой России» в «Одноклассниках». В качестве причины указывается некое «нарушение регламента».

В тот же день Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор требования ограничить доступ к 21 интернет-сайту 11 неправительственных организаций. Среди НКО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, были указаны, в частности, общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания) и Open Russia Civic Movement.

«Twitter — американская компания, своего офиса в России у нее нет. Соответственно, она не обязана подчиняться требованиям российских регуляторов. Однако в этом случае доступ к странице нежелательных организаций, к примеру «Открытой России», будет заблокирован Роскомнадзором через российских провайдеров», — рассуждает в разговоре с РБК партер юридической фирмы «Зарцын, Янковский и партнеры» Роман Янковский. По его словам, в соответствии с последними поправками в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» прокуратура может прислать Роскомнадзору ссылки на запрещенную информацию или «сведения, позволяющие получить доступ» к ней. «Под «сведениями, позволяющими получить доступ», можно понимать и ссылки, в том числе посты в социальных сетях со ссылками, а также короткие ссылки типа goo.gl, адреса сайтов в deep web, зашифрованные адреса и т.д. В любом случае присланные прокуратурой ссылки подлежат блокировке», — сказал юрист.

В апреле Генпрокуратура ​признала нежелательными организациями зарегистрированную в Великобритании организацию Ходорковского Otkrytaya Rossia, а также Институт современной России (США), возглавляемый его сыном Павлом. По словам официальных представителей этих организаций, юридически они не связаны с российским сетевым движением и новостным сайтом «Открытой России».

«Открытая Россия» — движение, созданное Михаилом Ходорковским, как заявляют устроители, для реализации благотворительных, образовательных и просветительских проектов. Сейчас ее интернет-сайт переехал по адресу new.openrussia.org.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
13 декабря 2017  23:10
Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
В Самаре начата проверка по факту падения глыбы снега на 3-летнюю девочку
 Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.   Закон
154
13 декабря 2017  21:21
Ведомство отвело сутки на исполнение требований.
Роскомнадзор пригрозил Twitter, если из соцсети не будет удален аккаунт «Открытой России»
Ведомство отвело сутки на исполнение требований. Закон
175
12 декабря 2017  21:32
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес руководителей ООО «Жилуниверсал», МП «Универсалбыт», ООО «МКС-Самара», ООО «УК Квартал» внесены представления.
Прокуратура Кировского района выявила многочисленные нарушения при очистке придомовых территорий района
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес руководителей ООО «Жилуниверсал», МП «Универсалбыт», ООО «МКС-Самара», ООО «УК... Закон
232
12 декабря 2017  19:06
Компании создавали видимость конкуренции при проведении аукционов на поставку лекарств и медицинских изделий для медучреждений на сумму свыше 400 млн руб.
После сигнала активистов ОНФ участники картельного сговора в Самарской области заплатят штраф в 90 млн рублей
Компании создавали видимость конкуренции при проведении аукционов на поставку лекарств и медицинских изделий для медучреждений на сумму свыше 400 млн руб.  Закон
216
11 декабря 2017  17:38
Это первые финансовые требования к немецкому концерну в рамках спора из-за поставки турбин в Крым.
«Дочка» Siemens в России подала в суд на германский концерн
 Это первые финансовые требования к немецкому концерну в рамках спора из-за поставки турбин в Крым.   Закон
199
9 декабря 2017  13:28
В 2014 году он был лишен депутатской неприкосновенности и покинул Россию после обвинений в вымогательстве. Митрофанов должен кредиторам 543 млн рублей.
Суд признал банкротом бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова
В 2014 году он был лишен депутатской неприкосновенности и покинул Россию после обвинений в вымогательстве. Митрофанов должен кредиторам 543 млн рублей.  Закон
357
9 декабря 2017  12:45
Осужденного лишают званий и госнаград лишь в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.
Военный прокурор объяснил сохранение званий осужденным за взятки генералам
Осужденного лишают званий и госнаград лишь в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.  Закон
341
Весь список
Происшествия
13 декабря 2017  17:50
Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.
За ложный звонок о заминировании станции метро «Победа» житель Чапаевска попал под уголовное дело
Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.   Происшествия
130
13 декабря 2017  14:26
Ожидается ухудшение погодных условий в Самарской области Синоптики прогнозируют снег и гололедицу.
Ожидается ухудшение погодных условий в Самарской области
Синоптики прогнозируют снег и гололедицу. Происшествия
174
13 декабря 2017  14:20
После сигнала активистов ОНФ самарские фармкомпании – участники картельного сговора оштрафованы Им пришлось заплатить 90 млн рублей.
После сигнала активистов ОНФ самарские фармкомпании – участники картельного сговора оштрафованы
Им пришлось заплатить 90 млн рублей. Происшествия
120
Весь список
Криминал
13 декабря 2017  14:48
В Жигулевске мужчина днем на улице ограбил местного жителя Он похитил сотовый телефон.
В Жигулевске мужчина днем на улице ограбил местного жителя
Он похитил сотовый телефон. Криминал
127
13 декабря 2017  14:09
В Пестравском районе женщина подозревается в убийстве мужа Во время застолья между ними возник словесный конфликт, после чего женщина ударила супруга ножом.
В Пестравском районе женщина подозревается в убийстве мужа
Во время застолья между ними возник словесный конфликт, после чего женщина ударила супруга ножом. Криминал
126
13 декабря 2017  14:03
Тольяттинец украл перфоратор Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину.
Тольяттинец украл перфоратор
Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину. Криминал
115
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5502
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2030
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8945
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2683
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10440
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3065
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2521
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1661
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2034
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1921
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1614
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3252
Весь список

Мероприятия
В ДК «Металлург» состоится творческая встреча с артистом Виктором Мирным
В Самаре наградили победителей творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова
В музее Алабина откроется новогодняя выставка-ярмарка «Сделано в Самаре»
Весь список
Популярное
за сегодня

Самарская детская музыкальная школа № 4 отпразднует свой 70-летний юбилей

8

В Самаре пройдет Областной фестиваль хоров «Студенческая хоровая пирушка»

7

В Самаре создан оперативный штаб для принятия всех необходимых мер по борьбе с последствиями снегопада

6
за неделю

В Самаре на улице Стара-Загора водитель трамвая сбил девушку, перебегавшую пути в неустановленном месте

1691

В Нефтегорском районе "шестерка" на скорости опрокинулась в кювет, погибла пассажирка машины

1623
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда