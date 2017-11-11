Роскомнадзор предупредил о незаконности звонков коллекторов без согласия должников

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"Кредиторы имеют право осуществлять телефонные звонки с целью побудить должника к возврату просроченной задолженности только с согласия самого должника или любых других лиц, действующих от его имени и (или) в его интересах. Отсутствие волеизъявления должника или лиц, действующих в его интересах, делает осуществление таких телефонных звонков незаконным", - говорится в сообщении.Сообщить о неправомерных звонках кредитных организаций можно в Роскомнадзор, который "как уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, принимает установленные законом меры реагирования в случае выявления фактов неправомерного использования персональных данных граждан Российской Федерации", - разъясняют в надзорной службе.Вступивший в силу с 1 января закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" прописывает порядок взаимодействия коллекторов с должниками, включая число телефонных звонков. Часть первая статьи 14.57 КоАП РФ грозит конкретному коллектору штрафом в размере от 5 до 50 тыс. рублей.