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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Роскомнадзор потребовал изменить архитектуру Telegram

14 июня 2018 15:56
Мессенджер будет и дальше блокироваться на территории страны.
Прямо сейчас состоялось заседание в Мосгорсуде по делу о блокировке Telegram. Юристы мессенджера пытались добиться разблокировки сервиса в России, передает iphones.ru.

Роскомнадзор дал одно условие, при котором можно добиться успеха:

"Достаточно длительный период прошёл, а говорим об архитектуре мессенджера. ФСБ и РКН год пытались добиться от Telegram привести архитектуру мессенджера в соответствие с законом. Мы считаем, что любая архитектура мессенджера может быть изменена таким образом, чтобы российское законодательство было исполнено".

В итоге аппеляцию на блокировку Telegram в России Мосгорсуд отменил. Мессенджер будет и дальше блокироваться на территории страны. 
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Комментарии



Закон
14 июня 2018  15:56
Мессенджер будет и дальше блокироваться на территории страны.
Роскомнадзор потребовал изменить архитектуру Telegram
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