Роскомнадзор потребовал изменить архитектуру Telegram

Роскомнадзор дал одно условие, при котором можно добиться успеха:"Достаточно длительный период прошёл, а говорим об архитектуре мессенджера. ФСБ и РКН год пытались добиться от Telegram привести архитектуру мессенджера в соответствие с законом. Мы считаем, что любая архитектура мессенджера может быть изменена таким образом, чтобы российское законодательство было исполнено".В итоге аппеляцию на блокировку Telegram в России Мосгорсуд отменил. Мессенджер будет и дальше блокироваться на территории страны.