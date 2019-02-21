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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Роскомнадзор оштрафует Twitter на невероятные 5 тысяч рублей

21 февраля 2019 21:03
106
Twitter пока не может или не хочет перенести в Россию персональные данные наших пользователей. За это компания крупно поплатится.
Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении. За несоответствие российским законам «твиттеру» грозит предупреждение или штраф до 5 тыс. рублей, передает iphones.ru со ссылкой на РИА.

"Протокол составлен в присутствии представителя Twitter. В установленные КоАП РФ сроки документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности", - пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Правда, это не последняя мера, которую может предпринять РКН. В случае дальнейшего отказа переносить данные ведомство может заблокировать Twitter в России. Но пока об этом никто не говорит.
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Комментарии



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21 февраля 2019  21:03
Twitter пока не может или не хочет перенести в Россию персональные данные наших пользователей. За это компания крупно поплатится.
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