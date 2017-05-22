Росалкогольрегулирование уточнило условия розлива пива для малого бизнеса
22 мая 2017 22:57
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Несмотря на получение отказа, «организация-заявитель вправе осуществлять деятельность по производству продукции с использованием основного технологического оборудования, в отношении которого ранее Росалкогольрегулированием принято решение о допустимости его использования», говорится в документе.
По словам члена президиума «Опоры России» Алексея Небольсина, речь идет о случаях, когда производители решают наладить выпуск нового типа продукции, например, в дополнение к пиву начать розлив сидра или эля (последний относится к категории «пивные напитки»). Для этого предприятия направляют запрос в РАР. Если в ответ регулятор утверждает, что использовать оборудование нельзя, производители оказывались в ситуации правовой неопределенности. Получалось, что они в принципе должны остановить производство, говорит Небольсин. По его словам, теперь пивовары получили от РАР важное пояснение.
В отличие от крупных пивоварен небольшие предприятия, разливающие не более 300 тыс. декалитров в год, по закону освобождены от обязанности устанавливать на свое оборудование счетчики, измеряющие объем готовой продукции. По оценкам Небольсина, стоимость этой процедуры составляет не менее 1,5 млн руб. Вместо нее малые пивовары обязаны предоставить в РАР расчет производственной мощности своего оборудования. Это необходимо сделать, чтобы запустить новое производство или перепрофилировать имеющееся.
Как писал РБК в январе 2017 года, в течение 2016 года РАР отклонил 59% заявок производителей пива, сидра и медовухи на использование оборудования без оснащения автоматическими средствами измерения и учета готовой продукции (АСИиУ). В пресс-службе РАР объясняли большое количество отказов тем, что пивовары многократно обращаются за разрешением, не учитывая предыдущие замечания.
При этом в «Опоре России» считают, что само требование проводить расчет производственных мощностей является избыточным, поскольку продукция пивоваров в любом случае учитывается Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС). Представители малого бизнеса также зачастую жалуются на недостаток информации о процедуре расчета мощностей и долгое принятие решений со стороны РАР.
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