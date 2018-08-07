Родили в один день. Две россиянки потребовали алименты от экс-игрока "Анжи"
7 августа 2018 23:58
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Анна Багаева и Дарья Данилина родили в один день — 17 января 2017 года. Обе девушки утверждают, что отцом детей является 26-летний нидерландский футболист. Они встречались с Эбесилио в одно и то же время.
— Он помогал нам первый месяц, постоянно интересовался жизнью сына, хотел его увидеть. Потом что-то произошло и вся помощь сошла на нет, — заявила Данилина.
Представительница футболиста отметила, что девушки получат алименты только после экспертизы ДНК. Игрок готов платить по 1500 евро, но бывших возлюбленных такая сумма не устраивает и они намерены добиваться большего.
Эбесилио выступал за "Мордовию" в 2014–2015 годах. В 2015–2016 годах футболист играл в "Анжи". В настоящее время он является игроком сербской "Црвены Звезды".
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