Робот поймал скрывавшегося 11 лет самарского мошенника
3 декабря 2018 20:57
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Система распознавания лиц в московском метро среагировала на спустившегося в подземку 59-летнего мошенника Ивана Бежана, передает "Самарское Обозрение".
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