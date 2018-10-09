Рецидивист отсудил компенсацию за детскую травму

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В свободную минутку фигурант занимается тем, что пишет жалобы. Это одно из главных развлечений всех, осужденных на длительные сроки. Например, так же занимает себя пожизненник из Самары Артем Кучеровский. По одной из последних жалоб г-н Большанов отсудил у Минфина РФ денежную компенсацию.В обоснование требований истец указал, что в 1995 году он был привлечен к уголовной ответственности за кражу и помещен в СИЗО-1 Самары, где пробыл с ноября 1995 года по февраль 1996 года. За это время, пишет Большанов, «было прервано его обучение в средней школе, подорвано здоровье». Позднее он получил судимость по одной статье, а по второй суд его оправдал.Теперь Большанов решил компенсировать причиненный незаконным уголовным преследованием вред. Он считает, что «его детской психике была нанесена существенная психологическая травма», так как на протяжении более трех месяцев он был «лишен родительской опеки и заботы», помещен в «негативную атмосферу замкнутого пространства».«Последствия перенесенных нравственных, психологических и физических страданий нанесли мне существенную психологическую травму, что привело к неоднократным судимостям впоследствии», — пишет рецидивист в жалобе. Суд пожалел Большанова и частично удовлетворил его требования. Правда, вместо требуемых 200 тысяч рублей, он получит всего 10 тысяч.