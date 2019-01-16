Разработчиков госпрограммы вооружения обвинили в мошенничестве
16 января 2019 16:08
125
Мошенничество на 250 миллионов
Военно-следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело о хищении около 250 млн руб. в отношении начальника второго управления 46-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны полковника Михаила Котова и его заместителя Василия Козланжи. Дело расследуется с ноября прошлого года, следует из материалов, оглашенных 15 и 16 января на заседаниях Московского гарнизонного суда по мере пресечения для обвиняемых.
Им вменяется преступление по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы). Минобороны признано в деле потерпевшей стороной.
По версии следствия, полковник Котов в период с 2016 по 2018 год вместе с другими неустановленными лицами оформлял фиктивные договоры с коммерческими фирмами, которые выполняли научно-исследовательские работы для 46-го ЦНИИ, но по факту их не осуществляли. Ущерб от действий полковника, по данным следователей, может превышать 250 млн руб.
Котов не признает вину. Адвокат Сергей Черняков заявил РБК, что его подзащитный ущерба Минобороны не нанес. «Михаил Анатольевич обвиняется в том, что он якобы использовал какие-то фирмы для выполнения работ по различного рода контрактам. Для научной работы якобы привлекались какие-то сторонние организации, о которых он Михаил Анатольевич не в курсе. Мы это отрицаем и хотим сообщить, что все работы были выполнены, все контракты были исполнены, и у Минобороны в этом плане никаких претензий нет», — утверждает Черняков.
«Все деньги, которые были выделены, потрачены по целевому назначению. Вопрос лишь в том, выполнял ли работы сам Михаил Анатольевич, либо использовались какие-то фирмы. Тут хищений никаких нет и в принципе быть не может», — повел итог адвокат Котова. Он добавил, что объем исследовательских работ был слишком большим, и самостоятельно ЦНИИ выполнить их не мог.
В качестве меры пресечения Котову избран запрет определенных действий: он не может общаться с коллегами и подчиненными, а также не имеет права покидать свою квартиру в период с 22.00 до 6.00. Суд продлил ему меру пресечения до 18 апреля.
Более сотни «мертвых душ»
Обвинение строится в том числе на показаниях Козланжи, который в начале следствия частично признал вину, следует из материалов дела, оглашенных в суде. Практически сразу после задержания 19 ноября Козланжи просил о досудебном соглашении со следствием, однако военная прокуратура отказалась его утверждать. Впоследствии обвиняемый решил воспользоваться статьей 51 Конституции и отказался давать показания, уточнил в беседе с РБК его адвокат Виктор Макаренко. От дальнейших комментариев защитник воздержался, сославшись на подписку о неразглашении, а также на то, что часть материалов дела, возможно, в ближайшее время будет засекречена.
Козланжи вменяется хищение 74 млн руб., связанное с фиктивным наймом и перечислением денег под видом зарплаты людям, которые в действительности не работали в 46-м ЦНИИ, следует из оглашенных в суде документов; таких фиктивных сотрудников следствие насчитало более сотни.
Показания Козланжи стали основаниями для возбуждения уголовных дел в отношении по меньшей мере трех человек, кроме Котова, заявил в суде следователь Владимир Слащев. Вина фигурантов дела также подтверждается изъятыми в 46-м ЦНИИ «денежными средствами и записями, имеющими признаки бухгалтерии», следует из документов следствия. «Дело возбуждено по одной исследовательской программе, но в ходе следствия мы выходим на другие», — добавил следователь.
Козланжи с середины ноября находится под домашним арестом; 16 января суд продлил ему меру пресечения. «Это одна из ключевых фигур в деле, контроль за которой должен осуществляться посуточно и ежечасно», — так Слащев обосновал свое ходатайство о продлении меры пресечения.
«Это человек дисциплинированный. Он не нарушал меру пресечения и делать этого не планирует», — возражал на заседании адвокат Козланжи Виктор Макаренко. По его мнению, следователь не привел конкретных данных, что Козланжи воздействует на участников процесса или иным путем мешает следствию. Обвиняемый и его защитник просили изменить ему меру пресечения на запрет определенных действий. Сейчас условия домашнего ареста Козланжи не предусматривают прогулок.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
16 января 2019 16:51
Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Закон
137
16 января 2019 16:08
Руководителей управления 46-го ЦНИИ Минобороны обвиняют в мошенничестве в составе организованной преступной группы. По версии следствия, при выполнении... Закон
124
16 января 2019 14:57
Тело женщины с признаками насильственной смерти. Каких либо признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Закон
106
16 января 2019 09:40
Он задолжал свыше 50 тысяч рублей. Закон
165
15 января 2019 21:19Октябрьский райсуд Самары продлил срок ареста Светлане Моравской ещё на 2 месяца
Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Закон
553
15 января 2019 17:15
Все обнаруженное ведомством имущество экс-главы Серпуховского района оценивается в 10 млрд рублей. Закон
338
15 января 2019 16:55
В мошенничестве подозревают сотрудников компании «Русская академия развлечений». Закон
292
Происшествия
16 января 2019 15:15
Максимальное наказание, которое грозит женщине, лишение свободы на срок до двух лет. Происшествия
102
16 января 2019 14:44
Мать пострадавшей заявила, что судья вышел с ней на связь только через несколько недель — когда инцидент получил огласку. Происшествия
129
16 января 2019 13:18
Несколько деревьев в пойме реки Крымза оказались изгрызены местным обитателем. Происшествия
139
Криминал
16 января 2019 13:57
Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Криминал
117
16 января 2019 12:15
Полиция просит очевидцев обращаться. Криминал
202
16 января 2019 12:12
По всей видимости, мужчина успел выстрелить из ружья. Криминал
239
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
534
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
711
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
914
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
830
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1111
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
741
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1518
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1325
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1675
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2046
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2239
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3467
Мероприятия