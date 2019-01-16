Разработчиков госпрограммы вооружения обвинили в мошенничестве

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Военно-​следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело о хищении около 250 млн руб. в отношении начальника второго управления 46-го Центрального научно-исследовательского институт​а Минобороны полковника Михаила Котова и его заместителя Василия Козланжи. Дело расследуется с ноября прошлого года, следует из материалов, оглашенных 15 и 16 января на заседаниях Московского гарнизонного суда по мере пресечения для обвиняемых.Им вменяется преступление по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы). Минобороны признано в деле потерпевшей стороной.По версии следствия, полковник Котов в период с 2016 по 2018 год вместе с другими неустановленными лицами оформлял фиктивные договоры с коммерческими фирмами, которые выполняли научно-исследовательские работы для 46-го ЦНИИ, но по факту их не осуществляли. Ущерб от действий полковника, по данным следователей, может превышать 250 млн руб.Котов не признает вину. Адвокат Сергей Черняков заявил РБК, что его подзащитный ущерба Минобороны не нанес. «Михаил Анатольевич обвиняется в том, что он якобы использовал какие-то фирмы для выполнения работ по различного рода контрактам. Для научной работы якобы привлекались какие-то сторонние организации, о которых он Михаил Анатольевич не в курсе. Мы это отрицаем и хотим сообщить, что все работы были выполнены, все контракты были исполнены, и у Минобороны в этом плане никаких претензий нет», — утверждает Черняков.«Все деньги, которые были выделены, потрачены по целевому назначению. Вопрос лишь в том, выполнял ли работы сам Михаил Анатольевич, либо использовались какие-то фирмы. Тут хищений никаких нет и в принципе быть не может», — повел итог адвокат Котова. Он добавил, что объем исследовательских работ был слишком большим, и самостоятельно ЦНИИ выполнить их не мог.В качестве меры пресечения Котову избран запрет определенных действий: он не может общаться с коллегами и подчиненными, а также не имеет права покидать свою квартиру в период с 22.00 до 6.00. Суд продлил ему меру пресечения до 18 апреля.Обвинение строится в том числе на показаниях Козланжи, который в начале следствия частично признал вину, следует из материалов дела, оглашенных в суде. Практически сразу после задержания 19 ноября Козланжи просил о досудебном соглашении со следствием, однако военная прокуратура отказалась его утверждать. Впоследствии обвиняемый решил воспользоваться статьей 51 Конституции и отказался давать показания, уточнил в беседе с РБК его адвокат Виктор Макаренко. От дальнейших комментариев защитник воздержался, сославшись на подписку о неразглашении, а также на то, что часть материалов дела, возможно, в ближайшее время будет засекречена.Козланжи вменяется хищение 74 млн руб., связанное с фиктивным наймом и перечислением денег под видом зарплаты людям, которые в действительности не работали в 46-м ЦНИИ, следует из оглашенных в суде документов; таких фиктивных сотрудников следствие насчитало более сотни.Показания Козланжи стали основаниями для возбуждения уголовных дел в отношении по меньшей мере трех человек, кроме Котова, заявил в суде следователь Владимир Слащев. Вина фигурантов дела также подтверждается изъятыми в 46-м ЦНИИ «денежными средствами и записями, имеющими признаки бухгалтерии», следует из документов следствия. «Дело возбуждено по одной исследовательской программе, но в ходе следствия мы выходим на другие», — добавил следователь.Козланжи с середины ноября находится под домашним арестом; 16 января суд продлил ему меру пресечения. «Это одна из ключевых фигур в деле, контроль за которой должен осуществляться посуточно и ежечасно», — так Слащев обосновал свое ходатайство о продлении меры пресечения.«Это человек дисциплинированный. Он не нарушал меру пресечения и делать этого не планирует», — возражал на заседании адвокат Козланжи Виктор Макаренко. По его мнению, следователь не привел конкретных данных, что Козланжи воздействует на участников процесса или иным путем мешает следствию. Обвиняемый и его защитник просили изменить ему меру пресечения на запрет определенных действий. Сейчас условия домашнего ареста Козланжи не предусматривают прогулок.