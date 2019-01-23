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Пытавшийся угнать самолет сибиряк заявил о роли в терактах 11 сентября

23 января 2019 18:42
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Суд в Ханты-Мансийске арестовал неудачливого угонщика на два месяца. Обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
Как передает РБК, Ханты-Мансийский районный суд арестовал на два месяца 41-летнего Павла Шаповалова, обвиняемого в попытке угона самолета «Аэрофлота», об этом сообщается в канале Следственного комитета в WhatsApp.

Следствие просило взять Шаповалова под стражу в связи с особой опасностью его действий и их высоким резонансом.

В ходе судебного заседания, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения неудачливому угонщику, судья, зачитывая материалы дела, сообщил, что Шаповалов пугал экипаж самолета своей причастностью к терактам 11 сентября 2001 года в США. В этот день экстремисты захватили четыре самолета, два из которых врезались в башни Всемирного торгового центра, третий — в здание Пентагона, а четвертый разбился в Пенсильвании.

«Бортпроводница рейса Сургут — Москва заявила, что Шаповалов сообщил, будто причастен к терактам 11 сентября, попросив сменить курс на Афганистан», — огласил судья выдержку из материалов дела (цитата по «РИА Новости»).

Адвокат Шаповалова в ходе заседания просил отправить его подзащитного под домашний арест или взять с него подписку о невыезде, однако суд к этой просьбе не прислушался.

​Инцидент с попыткой захвата самолета, следующего из Сургута в Москву, произошел днем 22 января. По версии следствия, один из пассажиров потребовал развернуть самолет и направить его в Афганистан. Борт совершил экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, где мужчина был задержан. В результате инцидента никто не пострадал.

Позднее СК опубликовал на YouTube видео допроса обвиняемого в попытке угона. На записи подозреваемый Павел Шаповалов в ответ на вопрос следователя о том, почему пассажир потребовал лететь именно в Афганистан, заявил, что «не все так просто, как кажется с первого раза». «Да если честно, мне туда [в Афганистан] вообще не надо было», — сказал он.

В сообщении СК отмечается, что в ходе досмотра обвиняемого и осмотра воздушного судна взрывчатых веществ и оружия обнаружено не было. Не было найдено в крови Шаповалова и следов наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя. Обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.


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Комментарии



Закон
23 января 2019  18:42
Суд в Ханты-Мансийске арестовал неудачливого угонщика на два месяца. Обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
Пытавшийся угнать самолет сибиряк заявил о роли в терактах 11 сентября
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