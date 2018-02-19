Пятеро самарцев организовали незаконный покерный клуб

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В 2018 году подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно организовали покерный клуб по адресу: город Самара, Ясский переулок, дом 10, где проводили азартные игры. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции при силовой поддержке офицеров СОБР "Омега" Управления Росгвардии по Самарской области.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.