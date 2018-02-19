Я нашел ошибку
Главные новости: 
В пресс-службе Первого канала подтвердили замену, но сказали, что она носит временный характер.
Ведущую программы «Время» Екатерину Андрееву сменил Кирилл Клеймёнов
Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции при силовой поддержке офицеров СОБР
Пятеро самарцев организовали незаконный покерный клуб
БОД - регулярные выплаты всем гражданам со стороны государства.
Почти две трети россиян поддерживают идею безусловного основного дохода
О том, что курсантов Академии гражданской защиты МЧС не будет на параде Победы, РБК писал 6 февраля. Профессор этой академии Андрей Кошкин заявил в комментарии РБК, что это могло быть следствием «технической заминки».
Министр обороны Сергей Шойгу допустил курсантов МЧС к участию в параде Победы 9 мая в Москве
За время действия которой россияне смогут задекларировать иностранное имущество и активы и избежать преследования.
В России продлили по 28 февраля 2019 года амнистию капиталов
Один из сценариев - добровольный перевод долларовых счетов клиентов в рублевые, утверждают источники РБК.
Промсвязьбанк, получающий статус оборонного банка, готовится к работе в условиях санкций со стороны США
Речь идет об использовании порядка урегулирования ДТП по европротоколу с участием более двух автомобилей.
Минфин предлагает отменить принятую совсем недавно поправку к закону об ОСАГО
Биометрическая идентификация граждан заработает с 1 июля.
Граждане получат возможность стать клиентом банка без явки в отделение
сегодня  Вторник, 20 февраля, 06:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/02:
USD 56.34
-0.02
EUR 69.9
-0.75
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Пятеро самарцев организовали незаконный покерный клуб

19 февраля 2018 23:04
271
Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции при силовой поддержке офицеров СОБР
Ленинским межрайонным следственным отделом Самары возбуждено уголовное дело в отношении пятерых местных жителей, подозреваемых в совершении преступления по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр".

В 2018 году подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно организовали покерный клуб по адресу: город Самара, Ясский переулок, дом 10, где проводили азартные игры. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции при силовой поддержке офицеров СОБР "Омега" Управления Росгвардии по Самарской области.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
19 февраля 2018  23:04
Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции при силовой поддержке офицеров СОБР
Пятеро самарцев организовали незаконный покерный клуб
Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции при силовой поддержке офицеров СОБР "Омега" Управления Росгвардии по Самарской области.  Закон
270
19 февраля 2018  15:21
В настоящее время мошенник заключен под стражу.
Самарец "кинул" покупателя иномарок на 10,6 миллионов рублей
В настоящее время мошенник заключен под стражу.  Закон
206
16 февраля 2018  18:15
Автобус с 28 пассажирами превысил скорость и врезался в грузовик. Обе машины полностью сгорели, выжившие получили различные травмы.
В Татарстане виновника ДТП с 14 жертвами приговорили к 4,5 годам колонии-поселения
Автобус с 28 пассажирами превысил скорость и врезался в грузовик. Обе машины полностью сгорели, выжившие получили различные травмы.  Закон
488
16 февраля 2018  15:57
Полицейские выяснили, что после инцидента по паспорту подозреваемого был приобретен билет на поезд до одного из городов России. Предполагаемый насильник в рамках заведенного разыскного дела был объявлен в федеральный розыск.
Полицейские Новокуйбышевска нашли и задержали мужчину, который прошлым летом изнасиловал девушку в лесном массиве
Полицейские выяснили, что после инцидента по паспорту подозреваемого был приобретен билет на поезд до одного из городов России. Предполагаемый насильник в... Закон
517
16 февраля 2018  15:36
Возбуждено уголовное дело.
55-летняя самарчанка арестована за покушение на сбыт "синтетики"
Возбуждено уголовное дело.   Закон
516
16 февраля 2018  14:26
Данная категория польских фруктов входит в перечень санкционных товаров, ввоз которых на территорию Российской Федерации запрещен.
В Самаре уничтожены 462 килограмма санкционных помидоров и более тонны польских груш
Данная категория польских фруктов входит в перечень санкционных товаров, ввоз которых на территорию Российской Федерации запрещен.   Закон
560
15 февраля 2018  21:45
В частности, в салоне машины теперь обязательно должны быть не только огнетушитель и знак аварийной остановки, но и медицинская аптечка.
Кабмин внес поправки в правила проведения техосмотра автомобилей
В частности, в салоне машины теперь обязательно должны быть не только огнетушитель и знак аварийной остановки, но и медицинская аптечка.  Закон
398
Весь список
Происшествия
19 февраля 2018  17:35
Глава Якутии Егор Борисов поручил аппарату правительства республики дать юридическую оценку действиям экипажа «Аэрофлота», который снял с рейса его помощника.
Глава Якутии угрожает «Аэрофлоту» судом за инцидент со своим помощником
Глава Якутии Егор Борисов поручил аппарату правительства республики дать юридическую оценку действиям экипажа «Аэрофлота», который снял с рейса его... Происшествия
165
19 февраля 2018  16:07
В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
В Самаре в ДТП на Красноглинском шоссе погибла женщина
В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.   Происшествия
195
19 февраля 2018  15:47
Школьник признался, что отважился на преступление из-за нехватки денежных средств.
В Тольятти школьник ограбил подростка
Школьник признался, что отважился на преступление из-за нехватки денежных средств.  Происшествия
154
Весь список
Криминал
19 февраля 2018  13:35
В Самарской области житель Междуреченска до смерти избил знакомого в его квартире Он задержан по горячим следам.
В Самарской области житель Междуреченска до смерти избил знакомого в его квартире
Он задержан по горячим следам. Криминал
195
19 февраля 2018  11:43
В Самарской области недавно освободившийся грабитель вырвал телефон из рук девочки Он планировал, что деньги от его продажи потратит на еду и алкоголь.
В Самарской области недавно освободившийся грабитель вырвал телефон из рук девочки
Он планировал, что деньги от его продажи потратит на еду и алкоголь. Криминал
155
19 февраля 2018  10:57
Благодаря сотрудникам Росгвардии в Самаре изъята крупная партия наркотиков
Благодаря сотрудникам Росгвардии в Самаре изъята крупная партия наркотиков
У задержанного патрульным экипажем мужчины обнаружено более 300 граммов запрещенных веществ. Криминал
633
Весь список


Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
427
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
371
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
788
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
602
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
650
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1987
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
927
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
525
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3641
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2084
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2525
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2414
Весь список

Мероприятия
Более 100 000 самарцев приняли участие в масленичных гуляниях
Сегодня в Самаре широко отмечают Масленицу
В Самаре на площади Куйбышева впервые пройдет блинный фестиваль
Весь список
Популярное
за сегодня

Новым прокурором Самары назначен 33-летний Никита Зубко

154

Ведущую программы «Время» Екатерину Андрееву сменил Кирилл Клеймёнов

147

Почти две трети россиян поддерживают идею безусловного основного дохода

106
за неделю

На РКЦ "Прогресс" в Самаре проходят обыски

1743
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда