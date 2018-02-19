Пятеро самарцев организовали незаконный покерный клуб
19 февраля 2018 23:04
271
В 2018 году подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно организовали покерный клуб по адресу: город Самара, Ясский переулок, дом 10, где проводили азартные игры. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции при силовой поддержке офицеров СОБР "Омега" Управления Росгвардии по Самарской области.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
19 февраля 2018 23:04
Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции при силовой поддержке офицеров СОБР "Омега" Управления Росгвардии по Самарской области. Закон
270
19 февраля 2018 15:21
В настоящее время мошенник заключен под стражу. Закон
206
16 февраля 2018 18:15
Автобус с 28 пассажирами превысил скорость и врезался в грузовик. Обе машины полностью сгорели, выжившие получили различные травмы. Закон
488
16 февраля 2018 15:57
Полицейские выяснили, что после инцидента по паспорту подозреваемого был приобретен билет на поезд до одного из городов России. Предполагаемый насильник в... Закон
517
16 февраля 2018 15:36
Возбуждено уголовное дело. Закон
516
16 февраля 2018 14:26
Данная категория польских фруктов входит в перечень санкционных товаров, ввоз которых на территорию Российской Федерации запрещен. Закон
560
15 февраля 2018 21:45
В частности, в салоне машины теперь обязательно должны быть не только огнетушитель и знак аварийной остановки, но и медицинская аптечка. Закон
398
Происшествия
19 февраля 2018 17:35
Глава Якутии Егор Борисов поручил аппарату правительства республики дать юридическую оценку действиям экипажа «Аэрофлота», который снял с рейса его... Происшествия
165
19 февраля 2018 16:07
В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Происшествия
195
19 февраля 2018 15:47
Школьник признался, что отважился на преступление из-за нехватки денежных средств. Происшествия
154
Криминал
19 февраля 2018 13:35
Он задержан по горячим следам. Криминал
195
19 февраля 2018 11:43
Он планировал, что деньги от его продажи потратит на еду и алкоголь. Криминал
155
19 февраля 2018 10:57
У задержанного патрульным экипажем мужчины обнаружено более 300 граммов запрещенных веществ. Криминал
633
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
427
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
371
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
788
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
602
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
650
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1987
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
927
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
525
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3641
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2084
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2525
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2414
Мероприятия