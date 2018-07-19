Путин подписал закон о праве супругов составлять совместные завещания
19 июля 2018 21:07
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Соответствующие поправки вносятся в Гражданский кодекс РФ и вступят в силу с 1 июня 2019 года. Согласно новым положениям, супруги смогут составлять совместные завещания и определять любым образом наследников и их доли. Также закон позволит лишать наследства без указания причин такого решения.
Вместе с тем предусматривается, что совместное завещание супругов может быть оспорено по иску любого из них при их жизни, после смерти одного из супругов, а также по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим документом. Кроме того, совместное завещание супругов утратит свою силу в случаях расторжения брака. Один из супругов в любое время, в том числе после смерти второго супруга, вправе написать новое завещание, а также отменить совместное.
Еще одно нововведение касается возможности заключения наследственного договора - соглашения между гражданином и его наследниками, в котором могут быть определены порядок и условия перехода прав на имущество после его смерти. При этом в качестве наследников могут быть определены любые лица, в том числе юридические. Наследственный договор может возлагать на потенциальных наследников обязанность совершить после смерти наследодателя какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера.
Наследственный договор будет иметь приоритет над завещанием. Право на обязательную долю в наследстве сохраняется как при наличии совместного завещания, так и при наличии наследственного договора. Оговаривается, что совместное завещание, как и наследственный договор, должны будут заверяться нотариусом с обязательной видеофиксацией подписания документа (при отсутствии возражений на это со стороны супругов), чтобы исключить злоупотребления.
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