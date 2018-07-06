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Против россиянина возбудили уголовное дело за неправильный ввоз Teslа и неуплату пошлины в размере 4,5 млн рублей

6 июля 2018 20:34
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Россиянин, по данным властей, ввез автомобиль на территорию России в декабре 2015 года по процедуре временного ввоза.
Россиянин, не завершивший процедуру временного ввоза Tesla Model S 90D, стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей (ч. 1 ст. 194 УК РФ), сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура, передает РБК.

Россиянин, по данным властей, ввез автомобиль на территорию России в декабре 2015 года по процедуре временного ввоза. Однако эта процедура закончена не была, а гражданин не заплатил пошлину в размере 4,5 млн руб., говорится в сообщении. Автомобиль, заявили в прокуратуре, все еще находится на территории России.

Уголовное дело возбуждено отделом дознания таможни. Наказание по указанной прокуратурой статье УК составляет до двух лет лишения свободы.

Процедура временного ввоза применяется в случаях, когда товар будет находиться на территории России ограниченное время. Эта процедура предполагает полное или частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин и других налогов. Срок временного ввоза, согласно ст. 280 Таможенного кодекса, устанавливает таможня, но у гражданина есть возможность попросить о его продлении.

Tesla Model S — пятидверный электромобиль, производящийся с 2012 года. К концу 2017 года Tesla продала более 200 тыс. Model S. В конце марта Tesla отозвала более 100 тыс. Model S, которые были произведены до апреля 2016 года. В них выявили неполадки с гидроусилителями рулевого управления. В США цены на автомобиль в зависимости от комплектации начинаются от $70 тыс.

По статистике ФТС, в 2017 году по ст. 194 УК РФ возбуждено 481 дело, отметил в разговоре с РБК управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов. «Для сравнения: в 2016 году дел по этой статье было 683 — это 30% от общего количества возбуждаемых таможенными органами уголовных дел», — добавил он. В прошлом году сумма неуплаченных таможенных платежей составила 5,2 млрд руб., добавил он. Чаще всего предметами преступлений являются автотранспортные средства и товары народного потребления.

В сообщении транспортной прокуратуры описан один из достаточно распространенных способов контрабанды транспортных средств, сказал РБК адвокат АБ «Деловой фарватер» Михаил Филиппов.

«Именно по такой схеме ввозят в Россию транспортные средства иностранцы или граждане РФ, постоянно проживающие за границей, так как временный ввоз для резидентов РФ возможен только под залог денежных средств в размере, эквивалентном таможенным платежам», — отметил он.

«После того как транспортное средство ввезено, лицо, которое его ввезло в РФ, передает машину заказчику и уезжает из страны. Машина же по поддельным документам ставится на учет в ГИБДД и сразу же продается ничего не знающему о схеме лицу или эксплуатируется в РФ без документов», — добавил адвокат.


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Комментарии



Закон
6 июля 2018  20:34
Россиянин, по данным властей, ввез автомобиль на территорию России в декабре 2015 года по процедуре временного ввоза.
Против россиянина возбудили уголовное дело за неправильный ввоз Teslа и неуплату пошлины в размере 4,5 млн рублей
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