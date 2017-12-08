Я нашел ошибку
Главные новости: 
Совершенно новый для предпринимательского сообщества Самары проект позволил участникам в режиме онлайн обмениваться контактами и назначать дальнейшие встречи, благодаря приложению 2Meet.
Сбербанк выступил партнером нетворкинга «Бизнес четверг»
Информация, распространяемая в ряде источников, о возможных родственных связях задержанного с заместителем прокурора области Алексеем Павловым, не соответствует действительности.
Прокурора Безенчукского района Самарской области ФСБ задержала за взятку
ЕДДС Самары: Дежурные администраций районов Самары
ЕДДС Самары: Дежурные администраций районов Самары
Владельцу был причинён ущерб в размере 1,5 млн. рублей.
В селе Осиновка местный житель из мести поджог склад, в котором хранились семена подсолнечника и химические вещества
После завершения мероприятия сотрудники полиции и местные жители запустили в небо белые воздушные шары, как символ надежды и веры в светлое будущее.
Похвистневские полицейские: «Пусть наша кровь спасёт людей, попавших в ДТП»
В настоящее время Владимир Михайлович находится на пенсии, но продолжает работу в центре эстетического воспитания детей и молодежи Самары.
В Самарской филармонии состоялся концерт «Я люблю тебя Россия», посвященный 85-летнему юбилею Владимира Ощепкова
Основной владелец которого арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при производстве пайков для военных и силовиков.
«Военторг» закупит 7,5 тыс. новогодних подарков у Барышского мясокомбината
Сильнейшие гиревики в составе 11 сборных команд воинских частей и соединений из Самары, Пензенской и Оренбургской областей, Башкирии померились силами в рывке и толчке гирь в различных весовых категориях.
В Рощинском прошел чемпионат 2-ой гвардейской армии по гиревому спорту
сегодня  Пятница, 8 декабря, 19:16
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/12:
USD 59.29
0.36
EUR 69.93
0.22
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Прокурора Безенчукского района Самарской области ФСБ задержала за взятку

8 декабря 2017 16:50
150
Информация, распространяемая в ряде источников, о возможных родственных связях задержанного с заместителем прокурора области Алексеем Павловым, не соответствует действительности.
Как сообщает РБК, в Самаре ФСБ задержала прокурора ​Безенчукского района области Андрея Павлова при получении взятки. По данным РБК, правоохранительные органы проверяют его на причастность к организации преступного сообщества.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры в своем официальном Telegram-канале.

«Он задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении денежных средств», — уточняет ведомство.

Сотрудники ФСБ задержали Павлова утром 8 декабря около здания Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области, на пересечении улиц Запорожской и Гагарина, рассказал источник РБК в центральном аппарате МВД. По его словам, Павлова подозревают в получении взятки от представителей криминального сообщества. Сейчас он находится в управлении ФСБ по Самарской области.

По словам источника РБК в региональном управлении МВД, в связи с задержанием Павлова сейчас «решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 210 УК России (организация преступного сообщества)».

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, благодаря активной антикоррупционной работе прокуратуры Самарской области пресечено коррупционное преступление.

Сегодня завершились ранее инициированные прокурором Самарской области Константином Букреевым мероприятия по изобличению нарушителя антикоррупционного законодательства – прокурора Безенчукского района Самарской области Андрея Павлова. Он задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении денежных средств.

Противоправная деятельность указанного лица была пресечена благодаря активной антикоррупционной работе прокуратуры Самарской области.

Информация, распространяемая в ряде источников, о возможных родственных связях задержанного с заместителем прокурора области Алексеем Павловым, не соответствует действительности.

Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры. 



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
8 декабря 2017  16:50
Информация, распространяемая в ряде источников, о возможных родственных связях задержанного с заместителем прокурора области Алексеем Павловым, не соответствует действительности.
Прокурора Безенчукского района Самарской области ФСБ задержала за взятку
Информация, распространяемая в ряде источников, о возможных родственных связях задержанного с заместителем прокурора области Алексеем Павловым, не... Закон
146
7 декабря 2017  16:39
По версии следствия, преступления совершались в подъездах домов или на улицах городов в различных регионах Российской Федерации.
СУ обращается к жителям Самарской области с просьбой оказать помощь в поисках насильника девушек
По версии следствия, преступления совершались в подъездах домов или на улицах городов в различных регионах Российской Федерации.   Закон
428
6 декабря 2017  20:11
Кроме того, заказчик в документации о закупке установил излишние требования к товарам и материалам не являющимся предметом торгов.
ФАС России 4 декабря выявила нарушения в закупке на содержание дорог в Самарской области на 2,1 млрд (закупка аннулирована)
Кроме того, заказчик в документации о закупке установил излишние требования к товарам и материалам не являющимся предметом торгов.  Закон
470
6 декабря 2017  11:48
В Октябрьске выявлены факты оплаты фактически невыполненных работ управляющей компанией Об этом сообщает прокуратура города.
В Октябрьске выявлены факты оплаты фактически невыполненных работ управляющей компанией
Об этом сообщает прокуратура города. Закон
280
5 декабря 2017  15:28
Указанное преступление относится к категории средней тяжести, наказание за которое предусматривается в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей.
В Самарской области члены избирательной комиссии предстанут перед судом за "фальсификацию итогов голосования"
Указанное преступление относится к категории средней тяжести, наказание за которое предусматривается в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот тысяч... Закон
193
5 декабря 2017  15:16
По предварительным данным погибший сам себе причинил смертельное ранение при неосторожном обращении с оружием.
В Самаре в одной из квартир обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением головы, начата доследственная проверка
По предварительным данным погибший сам себе причинил смертельное ранение при неосторожном обращении с оружием.  Закон
272
1 декабря 2017  20:43
Власти напоминают - участие в несанкционированном митинге влечет административную ответственность.
Самарский областной суд подтвердил незаконность проведения митинга сторонников Алексея Навального 3 декабря
 Власти напоминают - участие в несанкционированном митинге влечет административную ответственность.  Закон
454
Весь список
Происшествия
8 декабря 2017  16:28
Владельцу был причинён ущерб в размере 1,5 млн. рублей.
В селе Осиновка местный житель из мести поджог склад, в котором хранились семена подсолнечника и химические вещества
Владельцу был причинён ущерб в размере 1,5 млн. рублей.  Происшествия
95
8 декабря 2017  14:02
Женщина с обмотанной скотчем головой выбралась из Москвы-реки Сейчас женщина находится в реанимации с общим переохлаждением организма.
Женщина с обмотанной скотчем головой выбралась из Москвы-реки
Сейчас женщина находится в реанимации с общим переохлаждением организма. Происшествия
238
8 декабря 2017  13:50
В Нефтегорском районе в ДТП с ВАЗ 2110 и Hino пострадала девочка Также госпитализирован один из водителей.
В Нефтегорском районе в ДТП с ВАЗ 2110 и Hino пострадала девочка
Также госпитализирован один из водителей. Происшествия
138
Весь список
Криминал
8 декабря 2017  13:20
В Тольятти мужчина, помогавший пенсионерке передвинуть мебель, вернулся и ограбил ее Задержан безработный житель города.
В Тольятти мужчина, помогавший пенсионерке передвинуть мебель, вернулся и ограбил ее
Задержан безработный житель города. Криминал
111
8 декабря 2017  10:43
Крупный пожар в Сызрани: горел дом на 80 кв. метрах Пожар тушили 22 человека.
Крупный пожар в Сызрани: горел дом на 80 кв. метрах
Пожар тушили 22 человека. Криминал
151
7 декабря 2017  12:26
В Тольятти сотрудники полиции устанавливают пострадавших от действий мошенников Они входили в доверие к пенсионерам и похищали деньги из квартир.
В Тольятти сотрудники полиции устанавливают пострадавших от действий мошенников
Они входили в доверие к пенсионерам и похищали деньги из квартир. Криминал
191
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5437
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1984
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8887
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2657
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10377
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3034
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2423
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1636
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1999
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1890
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1590
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3221
Весь список

Мероприятия
Похвистневские полицейские: «Пусть наша кровь спасёт людей, попавших в ДТП»
В Рощинском прошел чемпионат 2-ой гвардейской армии по гиревому спорту
Сказки для зверей прозвучат в Самарской областной библиотеке
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на улице Стара-Загора водитель трамвая сбил девушку, перебегавшую пути в неустановленном месте

1216

Покупать на eBay и AliExpress теперь можно только с ИНН

482

Ыну несдобровать: Южная Корея выделила деньги на ликвидацию северокорейского лидера

374
за неделю

С 1 января в Самарской области впервые за 5 лет будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам

2228

Сотрудники самарской почты: "Мы работали на строительстве личного дома начальника, как рабы на галерах"

2000

Администрация Самары: На площади Кирова прошел незаконный митинг с участием Алексея Навального

1891
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда