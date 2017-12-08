Прокурора Безенчукского района Самарской области ФСБ задержала за взятку
8 декабря 2017 16:50
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Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры в своем официальном Telegram-канале.
«Он задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении денежных средств», — уточняет ведомство.
Сотрудники ФСБ задержали Павлова утром 8 декабря около здания Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области, на пересечении улиц Запорожской и Гагарина, рассказал источник РБК в центральном аппарате МВД. По его словам, Павлова подозревают в получении взятки от представителей криминального сообщества. Сейчас он находится в управлении ФСБ по Самарской области.
По словам источника РБК в региональном управлении МВД, в связи с задержанием Павлова сейчас «решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 210 УК России (организация преступного сообщества)».
Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, благодаря активной антикоррупционной работе прокуратуры Самарской области пресечено коррупционное преступление.
Сегодня завершились ранее инициированные прокурором Самарской области Константином Букреевым мероприятия по изобличению нарушителя антикоррупционного законодательства – прокурора Безенчукского района Самарской области Андрея Павлова. Он задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении денежных средств.
Противоправная деятельность указанного лица была пресечена благодаря активной антикоррупционной работе прокуратуры Самарской области.
Информация, распространяемая в ряде источников, о возможных родственных связях задержанного с заместителем прокурора области Алексеем Павловым, не соответствует действительности.
Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры.
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