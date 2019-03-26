Прокурор попросил приговорить бывшего главу Коми Гайзера к 21 году колонии

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"Прошу признать Гайзера виновным и назначить ему наказание в виде 21 года с отбыванием в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 500 миллионов рублей", - обратился к Замоскворецкому суду представитель прокуратуры.Прокурор отметил, что хищения совершались длительный период времени, в составе организованной группы. "Члены преступной группы рассматривали ресурсы республики Коми, принадлежащие народу, как лакомый кусок для собственной наживы. Мотив совершения преступлений был один - корысть, при том, что все фигуранты дела были далеко не бедны", - заявил гособвинитель.Прокурор попросил признать Гайзера виновным в совершении двух эпизодов мошенничества, руководстве организованным преступным сообществом, получении взятки и легализации денежных средств.В качестве смягчающего обстоятельства прокурор попросил суд учесть состояние здоровья Гайзера и наличие у него на иждивении родственников.Бывший глава республики Коми Вячеслав Гайзер был арестован в Москве 20 сентября 2015 года. 30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ в связи с утратой доверия. Как ранее сообщалось, всего по "делу Гайзера" проходят 19 человек, 15 из которых были арестованы.Фигурантами дела, в частности, стали заместитель Гайзера Алексей Чернов, зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс-сенатор от региона Евгений Самойлов, финансист-технолог Валерий Веселов, бывший член Совета Федерации Владимир Торлопов. Им были предъявлены обвинения по ряду статей УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой", "Взяточничество" (статьи 210, 290, 159, 174.1 УК РФ). В августе 2016 года один из фигурантов дела - гендиректор "Комижилстроя" Антон Фаерштейн - умер в московском СИЗО "Матросская Тишина".По версии следствия, целью деятельности преступного сообщества было завладение государственным имуществом путем мошенничества. Как сообщали в СК РФ, сумма установленного ущерба составляет 4,5 млрд рублей. Следствием арестовано имущество на эту сумму.Стало также известно о возбуждении дела о легализации похищенных средств в рамках расследования деятельности преступного сообщества. По версии следствия, деньги выводились под видом дивидендов в офшоры.Ранее суд приговорил к 6 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 млн рублей управлявшего финансами преступной группы Гайзера Демьяна Москвина. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело рассматривалось в особом порядке. После вынесения приговора Москвин отказался от признательных показаний, приговор был отменен, и дело направлено на новое рассмотрение.В мае 2018 года был приговорен к 7 годам колонии еще один признавший вину фигурант дела - бывший заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов.