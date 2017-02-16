Прокуратурой опротестовано решение облправительства об исключении более 2000 многоквартирных домов из программы капремонта
16 февраля 2017 14:27
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Установлено, что данное решение принято Правительством региона в апреле 2016 года, основываясь на ошибочном понимании норм жилищного законодательства (п. 1 ч. 2 ст. 168 ЖК РФ).
По мнению Правительства области, в отношении исключенных домов органами местного самоуправления городского округа Самара принято решение о сносе и реконструкции.
В качестве такого решения Правительством области рассмотрено решение Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 540 «Об утверждении адресной программы сноса и реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара».
Однако указанная Адресная программа городского округа Самара не является решением о сносе или реконструкции многоквартирных домов, которое может быть признано основанием для их исключения из Региональной программы.
Адресная программа муниципалитета необходима для реализации полномочий органов местного самоуправления по развитию застроенных территорий (ст.ст. 46.1 - 46.3 Градостроительного кодекса РФ) и содержит адресный перечень многоквартирных домов, планируемых для сноса и реконструкции на основании договоров о развитии застроенных территорий, заключенных по результатам проведенных аукционов на право заключения соответствующих договоров.
В целях защиты нарушенных прав граждан прокуратурой области 28.11.2016 направлено в Самарский областной суд административное исковое заявление о признании не соответствующими законодательству положений правовых актов Правительства области, на основании которых многоквартирные дома исключены из Региональной программы.
Решением суда от 03.02.2017 требования прокурора судом удовлетворены, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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