Прокуратурой опротестовано Положение об организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них самовольных построек

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Положение содержит нормы, наделяющие орган местного самоуправления правом демонтировать не только самовольные постройки, но и постройки, не демонтированные в установленный срок, в связи с прекращением действия договора на их размещение.Согласно п. 1 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.Таким образом, постройка, не демонтированная в установленный срок, в связи с прекращением действия договора на её размещение, в силу закона не относится к категории «самовольная постройка».Прокуратурой района на означенное постановление принесен протест.Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, подготовлен проект о внесении соответствующих изменений в указанный МНПА, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.