Прокуратурой Самары выявлены факты ненадлежащего содержания автомобильных дорог

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В ходе проверки выявлены факты ненадлежащего содержания автомобильных дорог, допущенные должностными лицами МП «Благоустройство».Так, участки автомобильных дорог улиц Промышленности (в районе домов №№ 8, 9, 11, 13, 19, 22, 28, 35, 46, 47, 48), Чернореченской, Алма-Атинской (от пр. Карла Маркса до ул. Черемшанской), Волжского шоссе (от ул. Демократической до Московского шоссе), Республиканской (от ул. Алма-Атинской до ул. Марии Авейде), Минской (в районе д.№138), Ставропольской (в районе д.№ 70а), Калинина (в районе д.№15), Физкультурной (в районе д.№ 31), Краснодонской (в районе домов №56 и №40), Путиловской (в районе д.№ 10), Красносельской (в районе д.№ 12), пр. Кирова (от ул. Стара Загора до ул. Вольской), пр. Металлургов, пр. Карла Маркса (в районе д.№261а) находятся в неудовлетворительном состоянии. С остановок пассажирского транспорта и тротуаров не вывозится своевременно снег, проезжая часть не очищена от снежных накатов и наледи.Установлено, что условием, способствующим нарушениям, является не обеспечение наличия у МП «Благоустройство» материально-технических ресурсов, необходимых для надлежащего содержания автомобильных дорог в соответствии с установленными требованиями.В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города Самары внесены представления в адрес главы городского округа Самара, а также в адрес директора МП «Благоустройство».Материалы проверки направлены в ОГИБДД для привлечения виновных должностных лиц к административной ответственности.Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.Прокуратурой города осуществляется контроль за реальным устранением нарушений, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.