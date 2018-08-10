Прокуратура запросила семь лет реального срока для директора самарской гимназии №1
10 августа 2018 20:10
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Женщину обвиняют по статье "Получение взятки в крупном размере". По версии следствия, в июне 2017 года она получила от самарчанки часть взятки, 600 тыс. рублей (от общей суммы 800 тыс. рублей), за зачисление двоих детей в гимназию.
Картамышеву задержали полицейские при получении оставшихся 200 тыс. рублей.
Адвокаты утверждают, что женщина отдала деньги на ремонт крыши бассейна гимназии подрядчику и что пожертвование на ремонт было добровольным желанием родителей.
Подрядчик не подтверждает, что получил 800 тысяч от Картамышевой.
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