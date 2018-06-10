Прокуратура закрыла уголовное дело студента МГУ о порче стенда ЧМ-2018
10 июня 2018 15:00
«Дознаватель сегодня сообщил по телефону, что прокуратура ЗАО отменила постановление о возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия состава преступления. Документы еще ждем», — уточнил адвокат.
Как передает «Интерфакс», информацию об отмене возбуждения дела подтвердили в прокуратуре. «Постановление о возбуждении уголовного дела отменено. Материалы возвращены в орган дознания для проведения дополнительной проверки», — сообщил представитель ведомства.
Менеджер правозащиты «Открытой России» Валентина Дехтяренко заявляла, что постановление было отменено после жалобы, в которой указывалось, что надпись на стенде не соответствует статье «вандализм», по которой было возбуждено дело. «Ранее на этой неделе наши адвокаты подали жалобу в прокуратуру ЗАО и ходатайство, в котором отметили, что надпись на указателе не образует состава преступления по ст. 214 УК (вандализм). В ближайшее время мы ознакомимся с постановлением о прекращении уголовного дела», — рассказала она.
Кампания против размещения фан-зоны ЧМ-2018 около МГУ была развернута инициативной группой студентов МГУ. По их мнению, постоянное присутствие болельщиков создаст неудобства для проживающих в общежитиях главного здания университета. 1 июня стало известно, что за нанесение надписи «нет фан-зоне» на стенд с рекламой ЧМ-2018 задержаны трое студентов. Против учащегося первого курса филологического факультета Дмитрия Петелина было возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм). Ущерб от надписи на рекламной конструкции в полиции оценили в 65 тыс. руб.
В защиту студента выступил ректор МГУ Виктор Садовничий, обратившийся с письмом в МВД. Он попросил правоохранительные органы освободить Петелина от уголовной ответственности. Ректор положительно охарактеризовал студента и заявил, что с первокурсником проведена профилактическая беседа. «С учетом того, что данное деяние было совершено студентом-первокурсником, хорошо успевающим в обучении, прошу вас рассмотреть возможность не применять к нему мер юридической ответственности», — обратился он к следователям.
Фото: @Activatica / Twitter
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