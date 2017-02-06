Прокуратура выявила поборы в Кинельской детской школе искусств
6 февраля 2017 13:15
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МБУ ДО «Детская школа искусств №3» г.о. Кинель осуществляет образовательную деятельность за счет бюджетных средств.
В договорах на оказание образовательной услуги предусмотрено, что родители имеют право перечислять учреждению денежные средства на ведение уставной деятельности и совершенствование образовательного процесса согласно Положению о порядке формирования и использования целевых денежных взносов родителей в размере, установленном учредителем.
Сумма целевого родительского взноса составляет 4 500 рублей в год.
Данная сумма прописана в договоре. Оплата производится родителями по квитанциям, которые раздаются в начале учебного года.
Таким образом, при заключении договора об оказании образовательных услуг на родителей незаконно возлагается обязанность по перечислению целевых взносов с указанием конкретной суммы и порядка перечисления.
Кроме того, в ходе проверки установлено, что в начале декабря 2016 года учреждением незаконно был вывешен список учащихся хореографического отделения с указанием сумм долга добровольных родительских взносов на общую сумму 82 тысяч рублей.
В 2016 году планировалось получить доход от родительских взносов на сумму 1 257 700 рублей, в 2017 году – 1 282 500 рублей
Полученные от родителей целевые взносы в 2016 году были израсходованы на следующие мероприятия: на оплату стимулирующих выплат сотрудникам на сумму 300 000 рублей, возмещение расходов, связанных с командировками, - 9 000 рублей, страховые взносы на пенсионное, обязательное пенсионное и медицинское страхование – 90 600 рублей, текущий ремонт (класс №7, кабинет директора) – 190 000 рублей; услуги по аттестации рабочих мест – 40 000 рублей, курсы по повышению квалификации, семинары, обучение– 75000 рублей, приобретение канцелярских товаров – 40 000 рублей и другое.
Информация направлена в МО МВД России «Кинельский» для проведения доследственной проверки и решения вопроса об уголовном преследовании, сообщает облпрокуратура.
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