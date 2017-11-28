Прокуратура в Саратовской области пресекла продажу сапфиров в интернете
28 ноября 2017 13:46
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Прокуроры Хвалынска Саратовской области обнаружили сайт, через который велась запрещенная торговля. Интернет-ресурс содержал информацию о продаже драгоценных камней (сапфиров) дистанционным способом. Покупателю предлагали доставить покупку по почте.
В России свободная реализация и удаленная продажа драгоценных и редкоземельных металлов и изделий из них уголовно преследуются. Суд признал информацию о продаже сапфиров на сайте запрещенной к распространению. Решение направлено для исполнения в Роскомнадзор, пишет СарБК.
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