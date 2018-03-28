Прокуратура утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу о картельном сговоре в медицине
28 марта 2018 22:24
26
Как считает следствие, Шатило, Навасардян и Санкеев принимали участие в переговорах с Рогачевым и пытались убедить его отказаться от участия в конкурсе на техобслуживание и ремонт медицинского оборудования в 22 больницах региона. Взамен фирма Рогачева получила субподряд на 180 млн рублей.
Позднее тех же фигурантов обвинили по редкой статье УК РФ «Ограничение конкуренции», а в число подозреваемых также вошли чиновник минздрава Максим Колобов, сотрудница областной больницы имени Середавина Елена Грищенко, менеджеры компании «ДжиИХэлскеа» Наталья Середавина и Елена Львова. Эти лица якобы тоже участвовали в переговорах с Рогачевым.
В сентябре 2017 года следствие по делу было закончено, обвиняемые начали знакомиться с материалами. Лишь сейчас, спустя почти полгода, обвинительное заключение, наконец-то завизировано прокурором, дело готово к передаче в суд.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
28 марта 2018 22:24
Обвинительное заключение завизировано прокурором, дело готово к передаче в суд. Закон
11
27 марта 2018 22:51
Довести до конца свои преступные действия они не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции. Закон
237
27 марта 2018 20:34
Цель — профилактика правонарушений с участием фанатов во время игр чемпионата мира в Самаре. Закон
189
26 марта 2018 21:51
Ущерб, причиненный собственнику, составил более 100 тысяч рублей. Закон
259
26 марта 2018 18:55
В Гражданском кодексе появятся понятия «цифрового права» и «цифровых» денег, что будет препятствовать выводу активов при банкротстве. Закон
224
26 марта 2018 18:31
По версии следствия, причиной смерти ребенка явилось повреждение передней стенки трахеи, которое последовало от небрежных действий обвиняемого вследствие... Закон
228
Происшествия
28 марта 2018 21:48
Он поступил в больницу с тяжкими телесными повреждениями, предположительно, полученными при падении с высоты. Происшествия
89
28 марта 2018 18:39
На борту воздушного судна находились только семь членов экипажа. Происшествия
133
Криминал
28 марта 2018 14:02
Всего в 2017 году полицейскими в регионе было зарегистрировано 136 случаев получения взяток. Криминал
164
28 марта 2018 13:41
Она намерена добиться наказания виновных в смерти супруга. Криминал
125
28 марта 2018 12:51
Изъятый гаджет помог сотрудникам полиции установить владельца. Криминал
132
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1319
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
795
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
722
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1547
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
903
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1004
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1600
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
936
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4213
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2391
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2860
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2736
Мероприятия