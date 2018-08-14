Я нашел ошибку
Главные новости: 
Оказалось, что в основе всего — принцип цепной реакции: гибель одной клетки приводит к отмиранию следующей.
Учёные вычислили скорость движения смерти
Друзья пары заявили, что подобное могло случиться только с ними.
Жених, набивший тату с датой свадьбы, ошибся в самом главном
По заверению производителя, среднее время, которое требуется на полный взлом смартфона среднестатистического пользователя, составляет около 9 минут.
Следственный комитет России закупил устройства для взлома переписки Telegram
Речь идет об анализе развернутых ответов школьников.
ЕГЭ в России будет проверять искусственный интеллект... в 2030 году
Ограничение будет действовать до 15 октября.
Снова ввели ограничения для проезда грузового транспорта днем по трассе М-5 между Сызранью и Тольятти
По мнению надзорного органа, это является административным нарушением, а также портит вид города.
Прокуратура проверит законность размещения на набережной Самары мусорных контейнеров
Летчики побывали на Аляске, в Канаде, Гренландии, Исландии, Швеции, Финляндии.
Самарцы встречают земляков, совершивших уникальный перелёт над Северным Ледовитым океаном
Автобус государственного «Самараоблавтотранса» ездил с полисом, выписанным на мотоцикл «Урал»
Автобус государственного «Самараоблавтотранса» ездил с полисом, выписанным на мотоцикл «Урал»
сегодня  Вторник, 14 августа, 21:34
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/08:
USD 68.22
1.31
EUR 77.65
0.97
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Прокуратура проверит законность размещения на набережной Самары мусорных контейнеров

14 августа 2018 19:34
95
По мнению надзорного органа, это является административным нарушением, а также портит вид города.
Прокуратура Самары начала проверку законности размещения на набережной города мусорных контейнеров, передает «СО» ОНЛАЙН.

По мнению надзорного органа, это является административным нарушением, а также портит вид города. 


Фото:  «СО» ОНЛАЙН
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
14 августа 2018  19:34
По мнению надзорного органа, это является административным нарушением, а также портит вид города.
Прокуратура проверит законность размещения на набережной Самары мусорных контейнеров
По мнению надзорного органа, это является административным нарушением, а также портит вид города.  Закон
93
14 августа 2018  14:55
Тяжбы по поводу спорной земли, приобретенной предпринимательницей Ольгой Пискаевой, идут уже несколько лет.
Дело об изъятии земли под санаторной школой-интернатом рассмотрит Верховный суд
Тяжбы по поводу спорной земли, приобретенной предпринимательницей Ольгой Пискаевой, идут уже несколько лет.     Закон
134
13 августа 2018  21:58
Теперь они могут оказаться на улице, поскольку банк забирает квартиру по суду.
Троих детей хотят признать банкротами из-за невыплаченной ипотеки умершей матери
Теперь они могут оказаться на улице, поскольку банк забирает квартиру по суду.  Закон
416
13 августа 2018  20:07
Возбуждено уголовное дело.
В Безенчуке молодой человек посылал через соцсеть фотографии интимного характера несовершеннолетней девочке
Возбуждено уголовное дело.  Закон
267
12 августа 2018  22:49
Напротив поляны Фрунзе демонтирована незаконная плавучая баня-ресторан, подконтрольная «Законовской» ОПГ
Напротив поляны Фрунзе демонтирована незаконная плавучая баня-ресторан, подконтрольная «Законовской» ОПГ
  Закон
670
12 августа 2018  19:25
Согласно документам иска, страховая компания покрыла лишь часть затрат на ремонт автомобиля после ДТП, виновником которого стал артист.
ФСО намерена отсудить 800 тысяч рублей у Ярмольника за разбитый Mercedes
Согласно документам иска, страховая компания покрыла лишь часть затрат на ремонт автомобиля после ДТП, виновником которого стал артист.  Закон
535
12 августа 2018  16:10
Глава ведомства поручил своим сотрудникам тщательным образом разобраться в случившемся и дать принципиально жёсткую правовую оценку действиям авиадебошира.
СК завёл дело на буйного пассажира, который пытался проникнуть в кабину пилотов
Глава ведомства поручил своим сотрудникам тщательным образом разобраться в случившемся и дать принципиально жёсткую правовую оценку действиям авиадебошира.  Закон
331
Весь список
Происшествия
14 августа 2018  14:00
В Тольятти иномарка Renault Duster врезалась в остановку Пострадали две женщины.
В Тольятти иномарка Renault Duster врезалась в остановку
Пострадали две женщины. Происшествия
139
14 августа 2018  13:41
Смертельное ДТП в Волжском районе: погибла женщина, пострадала девочка Водитель перевернул машину в кювет.
Смертельное ДТП в Волжском районе: погибла женщина, пострадала девочка
Водитель перевернул машину в кювет. Происшествия
140
14 августа 2018  12:11
Борской центральной районной больнице выделят 697 тысяч рублей на восстановление после урагана
Борской центральной районной больнице выделят 697 тысяч рублей на восстановление после урагана
Из-за шквалистого ветра обрушился скат кровли площадью 279 кв. м. Происшествия
176
Весь список
Криминал
14 августа 2018  13:39
В Самаре гость нанес травмы хозяину квартиры в ходе застолья У мужчин возник конфликт.
В Самаре гость нанес травмы хозяину квартиры в ходе застолья
У мужчин возник конфликт. Криминал
132
14 августа 2018  11:24
В Самаре сотрудники Росгвардии
В Самаре сотрудники Росгвардии "по горячим следам" задержали подозреваемого в грабеже
Задержанным оказался 28-летний житель областного центра, на счету которого уже было 10 судимостей. Криминал
153
14 августа 2018  10:35
Полицейские задержали в Сызрани организованную группу, занимавшуюся сбытом наркотических средств через Интернет
Полицейские задержали в Сызрани организованную группу, занимавшуюся сбытом наркотических средств через Интернет
Двое участников группы были задержаны на паромной переправе через р.Волга при очередной поставке героина. Криминал
144
Весь список


Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
440
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
970
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
755
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1356
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1141
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
1170
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
538
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
386
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1744
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1744
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3405
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2513
Весь список

Мероприятия
16 августа в Самаре пройдет фестиваль параспорта
18 августа состоится фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта в Бобровке
Программа X Международной Ширяевской биеннале современного искусства
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда