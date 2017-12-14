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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Прокуратура проверит информацию о «вип-камерах» в «Матросской тишине»

14 декабря 2017 21:26
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По информации «МК», в СИЗО «за миллион» продают места в комфортабельных камерах.
Как информирует РБК, прокуратура Москвы начала проверку информации о нарушениях законодательства о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в СИЗО «Матросская тишина», говорится в сообщении ведомства.

Как заявили в прокуратуре, меры приняты «в связи с распространением в средствах массовой информации сведений о возможных нарушениях законодательства». «Прокуратура города Москвы организовала проведение проверки соблюдения требований федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по городу Москве [«Матросская тишина»]», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре сообщили, что в ходе проверки будут изучены обстоятельства, изложенные в публикациях СМИ, «а также дана оценка законности действий должностных лиц». «При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования», — заключили в прокуратуре Москвы.

Ранее сообщалось, что 13 декабря член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналистка ​Ева Меркачева написала статью в газете «Московский комсомолец». Она рассказала о существовании в СИЗО «Матросская тишина» ​комфортабельных «вип-камер» для богатых подследственных. Как узнала журналистка, места в подобных камерах продаются по цене около 1 млн руб. Таким подследственным, по словам Меркачевой, разрешают пользоваться мобильными телефонами и общаться с другими заключенными, что запрещено процессуальными нормами. В то же время подобные привилегированные камеры соседствуют со «страшными, обшарпанными коридорами» и перенаселенными камерами, в которых «много больных».

В июле после заключения в «Матросской тишине» умер один из содержавшихся в СИЗО — подозреваемый в растрате и мошенничестве экс-глава банка «Огни Москвы» Денис Морозов. По данным источника РБК, в изоляторе он заразился гепатитом и туберкулезом. У банкира было заболевание свертываемости крови, ставшее причиной смерти.


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Комментарии



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