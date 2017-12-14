Прокуратура проверит информацию о «вип-камерах» в «Матросской тишине»
14 декабря 2017 21:26
174
Как заявили в прокуратуре, меры приняты «в связи с распространением в средствах массовой информации сведений о возможных нарушениях законодательства». «Прокуратура города Москвы организовала проведение проверки соблюдения требований федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по городу Москве [«Матросская тишина»]», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
В прокуратуре сообщили, что в ходе проверки будут изучены обстоятельства, изложенные в публикациях СМИ, «а также дана оценка законности действий должностных лиц». «При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования», — заключили в прокуратуре Москвы.
Ранее сообщалось, что 13 декабря член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналистка Ева Меркачева написала статью в газете «Московский комсомолец». Она рассказала о существовании в СИЗО «Матросская тишина» комфортабельных «вип-камер» для богатых подследственных. Как узнала журналистка, места в подобных камерах продаются по цене около 1 млн руб. Таким подследственным, по словам Меркачевой, разрешают пользоваться мобильными телефонами и общаться с другими заключенными, что запрещено процессуальными нормами. В то же время подобные привилегированные камеры соседствуют со «страшными, обшарпанными коридорами» и перенаселенными камерами, в которых «много больных».
В июле после заключения в «Матросской тишине» умер один из содержавшихся в СИЗО — подозреваемый в растрате и мошенничестве экс-глава банка «Огни Москвы» Денис Морозов. По данным источника РБК, в изоляторе он заразился гепатитом и туберкулезом. У банкира было заболевание свертываемости крови, ставшее причиной смерти.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
14 декабря 2017 21:26
По информации «МК», в СИЗО «за миллион» продают места в комфортабельных камерах. Закон
173
14 декабря 2017 15:22
По предварительным данным, причиной конфликта послужила ссора между дочерью мужчины и подростком, которые учатся в указанной школе. Закон
851
14 декабря 2017 15:11
Благодаря грамотно спланированным и организованным сотрудниками УФСБ России и следственного управления СКР по Самарской области оперативно - розыскным... Закон
170
13 декабря 2017 23:10
Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Закон
386
13 декабря 2017 21:21
Ведомство отвело сутки на исполнение требований. Закон
246
12 декабря 2017 21:32
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес руководителей ООО «Жилуниверсал», МП «Универсалбыт», ООО «МКС-Самара», ООО «УК... Закон
253
12 декабря 2017 19:06
Компании создавали видимость конкуренции при проведении аукционов на поставку лекарств и медицинских изделий для медучреждений на сумму свыше 400 млн руб. Закон
240
Происшествия
14 декабря 2017 14:49
В результате ДТП 36-летний водитель автомашины Dodge получил травмы спины и головы. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное... Происшествия
134
14 декабря 2017 14:31
В результате ДТП 26-летний водитель автомашины ВАЗ был госпитализирован с травмами головы. Происшествия
140
14 декабря 2017 13:29
Рекомендуют советоваться с родственниками, соседями или специалистами прежде чем принимать какие либо финансовые решения. Происшествия
155
Криминал
14 декабря 2017 14:01
Мужчина похитил гаджет из ломбарда. Криминал
232
14 декабря 2017 13:07
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Криминал
134
14 декабря 2017 12:59
Он обещал несовершеннолетнему денежное вознаграждение. Криминал
140
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5515
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2039
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8959
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2688
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10455
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3076
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2538
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1664
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2041
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1930
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1622
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3257
Мероприятия