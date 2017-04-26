Прокуратура признала «Открытую Россию» нежелательной организацией
26 апреля 2017 23:33
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Генеральная прокуратура признала нежелательными на территории России три иностранные неправительственные организации, среди которых зарегистрированная в Великобритании организация Михаила Ходорковского «Открытая Россия», Институт современной России (США) его сына Павла Ходорковского и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания).
Эти организации осуществляют на территории России «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными», говорится в сообщении надзорного ведомства. «Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», — отметили в Генпрокуратуре.
Закон о нежелательных организациях был подписан президентом в мае 2015 года. Если НКО продолжит свою работу после запрета, то оно может быть оштрафовано на сумму до 100 тыс. руб. За участие в работе нежелательной организации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Лицам, которые сотрудничают с такой организацией, может быть запрещен въезд на территорию России. Также нежелательной организации запрещено проводить массовые акции, учреждать и руководить СМИ. Другим изданиям нельзя распространять «информационные материалы» НКО, а банкам запрещено сотрудничать с организацией.
«Закон принимали специально под «Открытую Россию» и исполнение хотят приурочить к нашей всероссийской акции протеста «Надоел». Все это в целях запугивания, естественно. Не представляю, как они будут исполнять придуманный очередной неправовой закон», — заявила РБК пресс-секретарь Ходорковского Кюлле Писпанен. Она подтвердила, что у «Открытой России» есть юридические лица в Великобритании.
Ранее «Открытая Россия» заявила о том, что 29 апреля направит в приемные Владимира Путина обращения и попросит его не выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2018 году. «Главная задача акции #надоел — путем официальных письменных заявлений потребовать от него соблюдения Конституции РФ, в частности принципа сменяемости власти», — объясняли организаторы акции. Правоохранительные органы предостерегли россиян от участия в мероприятии.
Запрет не повлияет
В Англии с ноября 2015 года действует частная компания с ограниченной ответственностью Otkrytaya Rossia, учрежденная зарегистрированным в Нью-Джерси Институтом современной России Павла Ходорковского. Возглавляет компанию Наталья Шачкова. Фирма была учреждена для «продвижения прав человека в России», «поддержки политзаключенных», «продвижения прозрачных и независимых выборов» и т.д., следует из ее устава. Второй организации, которая указана в сообщении Генпрокуратуры (Open Russia Civic Movement, Open Russia) нет в британском реестре юрлиц. Но в 2002 году в Англии была зарегистрирована компания Open Russia Foundation, которая сейчас называется Future Of Russia Foundation.
В России действует общественно-сетевое движение «Открытая Россия», председателем которого после Ходорковского был избран Александр Соловьев. Движение существует только в России, уточнила РБК представитель пресс-службы Мария Галицкая. Также в России находится редакция одноименного сайта, деятельность которого с движением не связана, добавила она. Михаил Ходорковский в своем аккаунте в Twitter написал, что запрет не повлияет на работу движения, поскольку «оно российское».
Сейчас «Открытая Россия» — «это незарегистрированное общественное движение, функционирующее согласно законодательству», сказала РБК глава правозащитного направления движения Мария Баронова. «Запретить нас нельзя. Мы функционируем как физические лица, общающиеся друг с другом. Признать нежелательным физическим лицом — это ошибочное деяние в отношении гражданина России», — пояснила она. Баронова не исключила, что в ближайшее время обжалует решение Генпрокуратуры. «В России движение не имеет счетов, не ведет хозяйственную деятельность и работает в формате, который не требует регистрации в Минюсте, — отметил в разговоре с РБК Соловьев. — Речь в сообщении идет о британских юрлицах, от которых мы не получаем никакого финансирования и с ними никак не работаем».
Главный редактор сайта «Открытая Россия» Вероника Куцылло сообщила РБК, что решение Генеральной прокуратуры «никак не повлияет на работу сайта и его редакционную политику». «Сайт не является иностранной организацией и не входит в число организаций, признанных нежелательными. Как и общественная организация «Открытая Россия», находящаяся внутри России. Она тоже не признана нежелательной», — заявила Куцылло.
Есть в России еще одно юрлицо с таким же названием — межрегиональная общественная организация «Открытая Россия», которая, по данным единого госреестра юрлиц, была зарегистрирована в 2003 году. Среди ее совладельцев указан бывший глава ЮКОСа. Как следует из базы «СПАРК-Интерфакс», сейчас организация фактически прекратила свою деятельность, но официально не ликвидирована.
Вечером 26 апреля официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подтвердил РБК, что признание британских НКО нежелательными не отразится на работе российского движения. «Наши инициативы касаются исключительно обществ, зарегистрированных в Британии», — подчеркнул он.
Загнаны в угол
Сам Ходорковский заявил РБК, что последние события никак не отразятся на планах провести акцию 29 апреля: «Из-за такой реакции люди будут только больше мотивированы. Я гражданин России, на мою личную деятельность это постановление никак не повлияет. Остальное — сугубо технические вопросы, мелочь».
Решение Генпрокуратуры позволит силовым органам оперативно закрыть региональные филиалы «Открытой России» по всей стране, рассказал РБК адвокат международной правозащитной организации «Агора» Виталий Черкасов. «В результате организация полностью прекратит свою деятельность. С другой стороны, наши НКО столько раз загоняли в угол, что они научились выходить из положения», — отметил Черкасов. Он считает, что решение надзорного ведомства связано с активным продвижением оппозиционного митинга «Надоел», запланированного на 29 апреля. «Если «Открытая Россия» сменит название и структуру, то можно будет вновь работать — пока органы разберутся, пока накопят материал», — добавил юрист.
В среду, 26 марта, на заседании Совета Федерации генпрокурор Юрий Чайка, выступая с докладом, указал, что на территории России нежелательными сочтены семь иностранных НКО, часть которых «добивается смены власти в России незаконными путями». «В прошлом году нежелательной признана деятельность трех иностранных организаций из США: Национального демократического института международных отношений, Международного республиканского института и Фонда инвестирования в развитие СМИ. Целями их работы в нашей стране являлись инициирование смены власти неконституционным путем, попытки оказания влияния со стороны США на органы власти РФ», — подчеркнул Чайка.
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