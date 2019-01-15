Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
15 января 2019 17:15
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Генпрокуратура намерена направить в суд иск об изъятии имущества бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна общей стоимостью 10 млрд руб. в доход государства. Об этом на интернет-канале ведомства «Эфир» заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц. Прокурорская проверка показала, что во владении экс-главы подмосковного района находятся две базы отдыха стоимостью 274 млн руб., а также 22 автомобиля, общая стоимость которых доходит до 27 млн руб.
«По нашим оценкам, по предварительным, все это имущество оценивается в 10 млрд руб. С учетом того, что выявленное имущественное положение Шестуна не соответствует никоим образом его официальным доходам, Генеральная прокуратура в самые ближайшие дни, буквально в течение нескольких дней, закончит готовить материалы для направления в суд иска об обращении всего этого имущества в доход государства», — сообщил представитель Генпрокуратуры.
Жена Александра Шестуна отказалась прокомментировать РБК заявление прокуратуры.
Дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий в отношении Шестуна завели в июне 2018 года, тогда же он был задержан. Следствие считает, что в период с 2008 по 2014 год экс-глава Серпуховского района превысил свои полномочия и передал ООО «Центр» четыре земельных участка, чем нанес ущерб бюджету муниципалитета на сумму свыше 62 млн руб. Позже следователи переквалифицировали дело на статью о мошенничестве.
Сам Шестун свою вину не признает и считает, что уголовное преследование было связано с его планами переизбраться на пост главы района в сентябре 2018 года (в итоге он выдвинул свою кандидатуру, но не смог оформить все необходимые документы, поскольку находился в СИЗО). По предъявленным обвинениям, экс-главе Серпуховского района грозит до десяти лет лишения свободы.
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