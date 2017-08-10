Прокуратура добилась для пассажиров возможности суммировать вес багажа
10 августа 2017 22:38
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«По результатам рассмотрения протеста правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона. Теперь пассажиры «Аэрофлота», летящие совместно в один и тот же аэропорт одним и тем же рейсом, могут беспрепятственно использовать опцию суммирования своего багажа», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Ранее «Аэрофлот» не разрешал совместно летящим пассажирам суммировать положенные им нормы бесплатного провоза багажа (в экономклассе — одно место багажа весом 23 кг). В результате отправившаяся на курорт пара не могла взять с собой на двоих один большой чемодан весом, скажем, 30 кг. За «лишний» вес требовалось доплатить либо же убрать «лишние» вещи.
Норма Федеральных авиационных правил (ст. 127) обязывает авиаперевозчиков суммировать нормы багажа совместно следующих пассажиров, если те об этом попросят.
Как пояснил позднее представитель «Аэрофлота», правила компании и ранее допускали суммирование совместно следующим пассажирам норм бесплатного провоза багажа по количеству мест. «Нормы учитывали все международные требования к бесплатному провозу багажа. Они были направлены на исключение случаев возникновения проблем у пассажиров, следующих международными рейсами», — пояснил представитель перевозчика.
Он подчеркнул, что протест был по единичному случаю отказа. В результате его рассмотрения в правила «Аэрофлота» были внесены лишь уточнения.
В настоящее время на сайте «Аэрофлота» указано, что по желанию пассажиров, которые вместе летят одним рейсом в один аэропорт, их нормы бесплатного провоза багажа можно складывать.
«В случае объединения норм бесплатного провоза регистрируемого багажа по весу и/или размеру одно место багажа не должно превышать по весу 32 кг и/или по сумме трех измерений 203 см, общее количество мест объединенного багажа не должно превышать суммы норм бесплатного провоза багажа, указанных в билетах каждого из пассажиров», — подчеркивается в сообщении «Аэрофлота».
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