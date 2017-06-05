Прокуратура через суд требует обязать администрацию села Артюшкино ликвидировать стихийную свалку мусора

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Прокуратурой Шенталинского района Самарской области проведена проверка исполнения законодательства о благоустройстве, защите окружающей природной среды на территории сельского поселения Артюшкино Шенталинского района Самарской области.Установлено, что на южной окраине села Артюшкино Шенталинского района Самарской области на расстоянии 50 метров от автодороги стихийно образовалась свалка мусора.Прокурор района внес представление в адрес главы администрации поселения с требованием ликвидировать свалку, однако нарушения закона не устранены.В связи с этим прокуратурой района в Исаклинский районный суд Самарской области к администрации поселения направлено исковое заявление с требованием устранить нарушения законодательства.Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.