Прокуратура Сызрани провела проверку по факту пожара на объекте культурного наследия регионального значения

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Установлено, что 14.10.2018 в Сызрани произошло возгорание объекта культурного наследия регионального значения «Дом коллежского регистратора Попова А.А.», расположенного по ул. Советской, 107. Указанный объект находится в собственности муниципального образования г.о. Сызрань.Прокурорской проверкой установлено, что на МКУ г.о. Сызрань «СГХ» возложена обязанность по ведению бюджетного учета имущества муниципальной казны, осуществлению контроля за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества.Однако в нарушение норм федерального законодательства учреждение мероприятия в целях сохранения объекта культурного наследия и создания нормальных условий для его использования не проводились. Сохранность объекта надлежащим образом не обеспечивалась, вследствие чего произошло возгорание объекта и его частичное повреждение.В адрес директора МКУ г.о. Сызрань «СГХ» внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране объектов культурного наследия.В настоящее время акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения, передает пресс-служба облпрокуратуры.Фото: КТВ - ЛУЧ