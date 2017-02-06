Прокуратура Сергиевского района вернула в муниципальную собственность два, незаконно оформленных, земельных участка

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Прокуратура Сергиевского района вернула в муниципальную собственность два, незаконно оформленных, земельных участкаПрокуратура Сергиевского района Самарской области обратилась в суд с исковыми заявлениями об истребовании из незаконного владения двух земельных участков, зарегистрированных на основании подложных выписок из похозяйственных книг.Основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки и обвинительный приговор суда.Установлено, что в 2014 году на основании подложных выписок из похозяйственной книги, выданных главой администрации сельского поселения Елшанка Сергиевского района, было оформлено право собственности на два земельных участка площадью 1000 и 2800 кв. м, расположенных на берегу реки в селе Чекалино. Общая сумма ущерба, причиненного муниципалитету незаконным отчуждением недвижимости, составила около 1 млн 400 тысяч рублей.По результатам прокурорской проверки следственными органами было возбуждено уголовное дело. В августе 2016 года приговором Сергиевского районного суда, вступившим в законную силу, глава администрации сельского поселения Елшанка Сергей Прокаев признан виновным по статье "Злоупотребление полномочиями главой органа местного самоуправления" и осужден к 2 годам лишения свободы условно.Решением Сергиевского районного суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Ранее совершенные регистрационные действия прекращены, участки сняты с государственного кадастрового учета, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.