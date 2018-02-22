Прокуратура Самары добивается прекращения незаконной деятельности букмекерского клуба «BINGO BOOM»

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Прокуратурой в декабре 2017 года проведена проверка исполнения законодательства по организации и проведению азартных игр ООО «Стар Бет» в букмекерском клубе «BINGO BOOM».Установлено, что букмекерский клуб осуществляет деятельность по организации и проведению азартных игр по адресу, не указанному в лицензии, пункт приема ставок открыт в жилом многоквартирном доме, что является грубым нарушением лицензионных требований.Прокуратурой района в адрес руководителя юридического лица ООО «Стар Бет» внесено представление, которое в настоящее время находится в стадии рассмотрения.Также в отношении юридического лица ООО «Стар Бет» возбуждено дело об административном правонарушении. Районным судом Советского района Самары юридическое лицо ООО «Стар Бет» привлечено к административной ответственности, назначено административное наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей.В связи с тем, что ООО «Стар Бет» зарегистрировано в Республике Татарстан (Казань) материалы проверки прокуратурой Советского района Самары направлены в прокуратуру Казани для принятия мер прокурорского реагирования.В результате прокуратурой Московского района Казани в районный суд направлено исковое заявление о прекращении незаконной деятельности указанной организации по адресу: Самара, ул. Победа, 5, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото: kaznews.kz