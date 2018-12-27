Прокуратура СО признала незаконным отказ областного СУ СКР в возбуждении уголовного дела по картельному сговору ПСК «Волга»
27 декабря 2018 15:29
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Об этом сообщае депутат ГосДумы от СО Александр Хинштейн.
"Прокуратура Самарской обл признала незаконным отказ областного СУ СКР в возбуждении уголовного дела по картельному сговору ПСК «Волга» при проведении торгов (ст 178 УК РФ). “Отказное” постановление отменено. Вместе с @z4zakupki, @rus_fas будем добиваться справедливости дальше" - пишет в Твиттере Александр Хинштейн.
"Прокуратура Самарской обл признала незаконным отказ областного СУ СКР в возбуждении уголовного дела по картельному сговору ПСК «Волга» при проведении торгов (ст 178 УК РФ). “Отказное” постановление отменено. Вместе с @z4zakupki, @rus_fas будем добиваться справедливости дальше" - пишет в Твиттере Александр Хинштейн.
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Комментарии
Закон
27 декабря 2018 15:29Прокуратура СО признала незаконным отказ областного СУ СКР в возбуждении уголовного дела по картельному сговору ПСК «Волга»
“Отказное” постановление отменено. Закон
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