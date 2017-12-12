Прокуратура Кировского района выявила многочисленные нарушения при очистке придомовых территорий района
12 декабря 2017 21:32
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В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения при организации и осуществлении очистки придомовых территорий (проездов), в том числе по адресам: ул. Металлистов д. 35 «А», ул. Ташкентская д. 44, ул. Свободы, д. 155; ул. Олимпийская, д. 37; ул. Олимпийская, д. 16; пр. Кирова, д. 293; ул. Г. Димитрова, ома 58, 60, 76; пр. Кирова, дома 395, 399; ул. Стара-Загора, д. 128 «Е», ул. Советская, дома 11, 36 «А», 42, ул. Пугачевская, д. 4; ул. Карачаевская, д. 21; ул. Черемшанская, д. 179 «А», ул. Г. Димитрова, дома 56, 72.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес руководителей ООО «Жилуниверсал», МП «Универсалбыт», ООО «МКС-Самара», ООО «УК Квартал» внесены представления.
Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.
По материалам совместной проверки рассматривается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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