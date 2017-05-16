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Продолжается расследование обстоятельств ДТП в Красноярском районе, произошедшего по вине 17-летнего водителя

16 мая 2017 15:08
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В отношении несовершеннолетнего водителя отечественного автомобиля вынесены определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.
11 мая на 2 километре автодороги «Береза - Молгачи» в Красноярском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ВАЗ-21150, которым управлял 17-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения, и «Chevrolet Lacetti» под управлением мужчины 1982 года рождения.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также 6-летний мальчик, находившийся на переднем пассажирском сидении иномарки, получили травмы различной степени тяжести. Пассажир вазовской машины в аварии не пострадал.

В соответствии с действующим регламентом, при совершении ДТП, в котором пострадали люди, водители транспортных средств в обязательном порядке проходят медицинское освидетельствование на состояние опьянения. У предполагаемого виновника ДТП – подростка, и водителя «Chevrolet Lacetti» состояние опьянения не установлено.

В настоящее время по факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку. При установлении степени тяжести полученных в ДТП травм будет решаться вопрос о принятии процессуального решения.

В отношении несовершеннолетнего водителя отечественного автомобиля вынесены определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. В случае, если машина одного из участников ДТП не застрахована в установленном законом порядке, второй участник аварии после окончания проверки и принятия решения по факту ДТП вправе обратиться в суд в гражданском порядке для возмещения причиненного ущерба и нанесенного вреда здоровью пострадавшего.

Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством срок административного расследования по факту ДТП может быть продлен до 6 месяцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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