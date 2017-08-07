Приставы в Сергиевском районе отыскали трех должников-автомобилистов

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Работники отдела судебных приставов Сергиевского района Самарской области в ходе акции «Мобильный розыск» проверили в региона свыше 20 автомобилей на наличие задолженностей просканировали и отыскали трех должников.Среди должников оказался и гражданин Д. В отделе судебных приставов Сергиевского района в отношении него было возбуждено исполнительное производство о взыскании суммы долга, который появился в результате неоплаченного вовремя выписанного сотрудниками ГИБДД штрафа. Попавшему под прицел мобильной камеры мужчине судебные приставы о задолженности напомнили. Гражданин Д. сразу же погасил ее и предоставил работникам ведомства квитанцию об оплате штрафа в размере 500 рублей. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.Работники УФССП России по Самарской области продолжают проверять автолюбителей с помощью приложения «Мобильный розыск». Благодаря нему они сканируют государственный номер транспортного средства и узнают, является ли его владелец должником по исполнительному производству, сообщает сайт ведомства.